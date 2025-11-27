Impactante incendio en una fábrica de plásticos

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Un importante incendio desatado ayer por la tarde en una fábrica de plásticos de Tolosa volvió a encender las alarmas en la ciudad y sembró preocupación entre los vecinos, que todavía tienen presentes los episodios ígneos registrados en distintos puntos de La Plata durante los últimos meses.
El siniestro ocurrió en un predio situado en la zona de 526 entre 31 y 31 -donde funciona la distribuidora “Yayi”- y motivó una rápida intervención de los bomberos y fuerzas de seguridad.
De acuerdo a lo informado, todo comenzó pasadas las primeras horas de la tarde, cuando una columna de humo negro empezó a elevarse desde el interior del galpón y fue advertida por residentes de varias cuadras a la redonda. Las llamadas al 911 no tardaron en multiplicarse y, en cuestión de minutos, un móvil del Cuartel de Bomberos de Los Hornos arribó al lugar para enfrentar las intensas llamas que se propagaban por uno de los sectores del depósito.
De acuerdo con las primeras informaciones, el foco ígneo se habría originado en un punto ubicado en la parte trasera del establecimiento, donde se almacenaban materiales plásticos, caños y tanques, todos altamente combustibles. La combinación de calor, ventilación y el tipo de elementos almacenados provocó que las llamas crecieran con velocidad, generando un escenario que -según contaron los vecinos- despertó temor inmediato a un daño mayor.
Ante el avance del fuego, y como medida preventiva, las autoridades ordenaron la evacuación de las viviendas linderas para evitar cualquier riesgo ante un eventual colapso estructural o la expansión del humo tóxico. Los vecinos salieron a la calle en medio de la incertidumbre, mientras se desplegaba un cordón de seguridad que permitió a los bomberos trabajar con mayor margen y asegurar el perímetro. Las tareas de extinción fueron intensas pero efectivas: la dotación utilizó líneas de agua de alto caudal y equipos específicos para controlar el incendio, que finalmente fue sofocado sin que se registraran heridos.
Las autoridades policiales de la Comisaría 11 de Ringuelet informó que las causas del incendio se encuentran bajo investigación.
