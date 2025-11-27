Nación se desprende de bienes en nuestra ciudad

La próxima semana comenzará la subasta de dos inmuebles de gran valor pertenecientes al Estado Nacional en la Ciudad, en el marco del Plan de Desinversión en Activos Inmobiliarios impulsado por el gobierno de Javier Milei. La novedad puso en estado de incertidumbre a empleados de un supermercado, por la continuidad de sus puestos de trabajo.

La inminente puesta en marcha de la iniciativa impulsada por el Gobierno Nacional, apunta a reducir el patrimonio público. Conforme al decreto 575/2025, todos los fondos recaudados serán canalizados directamente al Tesoro Nacional.

El primer inmueble ofrecido es un terreno situado en la calle 39, entre 29 y 30. Se trata de un lote baldío de 1.200 metros cuadrados, delimitado por un muro perimetral premoldeado.

La subasta de este predio fue programada para el lunes 1 de diciembre a las 14 y partirá de una base de 238.991,60 dólares.

De acuerdo con la información de la Administración de Bienes del Estado (ABE), el único acceso se encuentra por calle 39. La zona es residencial, caracterizada por viviendas de uno o dos niveles.

CONOCIDO SUPERMERCADO

El otro predio es un complejo con una edificación de tres niveles, situado en calle 45 entre 2 y 3, con un total de 3.299,29 metros cuadrados cubiertos.

Este edificio multifuncional alberga en su planta baja una sucursal del supermercado Vea -a cuyo depósito se accede por calle 2- y también oficinas de la Delegación La Plata de la Dirección de Salud y Acción Social de la Armada (D.I.B.A.), dependiente de IO.S.F.A. la obra social de las fuerzas armadas.

El entrepiso se destina a áreas administrativas, comedor, vestuarios y sanitarios para el personal del supermercado, mientras que la planta alta dispone de un estacionamiento para 39 vehículos, depósitos y salas de máquinas.

La subasta es el lunes 22 de diciembre, a las 14 horas, con una base de USD 2.445.282,90.

Según pudo saber este diario, el súper tiene 36 empleados que, por el momento, desconocen, cuál será su futuro laboral.

“No sabemos que va a pasar con nosotros. Supongo que nos trasladarán o si cierran nos darán un retiro. Ya se subastó dos veces, pero nadie lo compró”, señaló una empleada.