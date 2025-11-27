Un accidente de tránsito terminó a las piñas y con detenidas en Ensenada

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
Lo que empezó como un accidente de tránsito, terminó derivando en una escena de violencia descontrolada en Ensenada. De acuerdo a lo revelado, todo ocurrió ayer cuando una camioneta y una moto chocaron en las inmediaciones de Almirante Brown y la entrada Bonavena, y en cuestión de minutos el lugar se transformó en un escenario de empujones, insultos y trompadas que luego continuaron dentro de una panadería cercana. El saldo: una joven de 22 años herida y tres mujeres detenidas.
Según informaron fuentes, el siniestro vial fue el detonante de una discusión cada vez más tensa entre allegados de ambos vehículos. Mientras el motociclista permanecía en el lugar y la conductora de la camioneta intentaba explicar lo ocurrido, comenzaron los primeros cruces verbales entre familiares y conocidos de cada parte. Los oficiales del Comando de Patrulla Ensenada, que ya estaban en la escena a la espera de Policía Científica, intentaron intervenir para calmar los ánimos, pero la situación escaló antes de que pudieran contenerla.
Las cámaras de seguridad instaladas en la zona registraron cómo, en medio de la tensión, tres mujeres ingresaron a una panadería de Bossinga y Bonavena. Allí se encontraba una joven de 22 años que poco después se convertiría en la víctima del ataque. Las agresoras irrumpieron en el comercio, se abalanzaron sobre ella y comenzaron a golpearla con los puños y las piernas, generando una escena de violencia que duró varios segundos.
Al ver las imágenes en tiempo real desde el centro de monitoreo, los efectivos que estaban en la esquina corrieron hacia el comercio e intervinieron para separar a las involucradas. La joven atacada sufrió politraumatismos y golpes en la cabeza, por lo que tuvo que ser asistida por personal médico.
Las agresoras, de 21, 25 y 42 años, fueron reducidas y trasladadas a la Comisaría Primera de Ensenada. Las autoridades confirmaron que todas quedaron imputadas en una causa caratulada como “Lesiones leves”, la cual quedó a disposición de la UFI N°3 de La Plata, a cargo del fiscal Petit Bosnic.
