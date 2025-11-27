Visitante Ilustre La Mona Jiménez, tras los pasos de Johnny Depp

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento
A dos semanas de la explosiva visita de Johnny Depp a La Plata, un paso que fue reconocido con la distinción de Visitante Ilustre y con la entrega de la Llave de la Ciudad, ahora la Municipalidad destacará la presencia inminente de Carlos “La Mona” Jiménez, quien sería declarado hoy como Visitante Ilustre por el Concejo Deliberante local.
La distinción se da en el marco de la esperada presentación del artista cordobés, quien, el sábado, traerá “El Baile + Grande del Universo” al Estadio Único, 25 y 32, un show con el que el convocante ídolo popular cerrará artísticamente el año.
“Preparate para vivir una noche histórica, donde el cuarteto va a sacudir cada rincón de la galaxia”, anticipó la productora del evento que espera reunir una verdadera multitud de fans del referente cuartetero.
A los 74 años, Carlos Jiménez no piensa en el retiro. Mientras prepara su disco número 103, el único sobreviviente del cuarteto de los años 60 está más vigente que nunca. “¿Por qué me voy a retirar si soy feliz?”, aseguró en una reciente entrevista.
