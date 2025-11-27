Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Cartonazo con pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea: mañana sale la tarjeta gratis con EL DIA

Política y Economía |EN LA ÚLTIMA REUNIÓN DEL CONSEJO DE MAYO

Por la reforma laboral: cruces entre la CGT y la Rosada

El Gobierno no logró el consenso esperado para avanzar con el proyecto que quiere aprobar en el Congreso en diciembre. Indemnizaciones y otros puntos, en la mira

Por la reforma laboral: cruces entre la CGT y la Rosada

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, junto a los “consejeros” de Mayo / Presidencia

27 de Noviembre de 2025 | 04:23
Edición impresa

El Gobierno pisa el acelerador para avanzar con la reforma laboral, que quiere enviar el 9 de diciembre al Congreso para incluirlo en el temario de las sesiones extraordinarias. Pero la iniciativa cosecha reparos en la Confederación General del Trabajo (CGT), incluso entre hombres que la Casa Rosada cuenta entre sus aliados como el titular de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Gerardo Martínez, que ayer participó de la última reunión del Consejo de Mayo y luego se encontró a solas con el asesor presidencial, Santiago Caputo.

La intención del Ejecutivo es aprobar el proyecto en el arranque del debate extraordinario junto con otras leyes de peso como el Presupuesto y las reformas tributaria y penal. El capítulo laboral se trataría en tramos para abordar cuestiones como ultractividad; relaciones de convenio; cargas fiscales; aportes a sindicatos y cámaras; financiamientos; derechos colectivos; individuales; trabajadores autónomos y democracia gremial.

Más allá de esto, lo cierto es que ni gobernadores ni empresarios ni sindicatos conocen más que los nombres de los capítulos de la denominada modernización laboral, que ayer expuso las diferencias que separan a la Rosada del sindicalismo.

Esas discrepancias quedaron en evidencia con las objeciones que, por ejemplo, plantearon desde la CGT, mientras que en la Unión Industrial Argentina (UIA) insistieron con su reclamo para ponerle un tope a las indemnizaciones por despido, algo que es materia de conflicto con los gremios.

Fue en el ámbito del Consejo de Mayo, que presidió el jefe de gabinete, Manuel Adorni y reunió a sus los consejeros estables: el diputado del Pro Cristian Ritondo y la senadora radical Carolina Losada (en representación del Poder Legislativo); el mendocino Alfredo Cornejo, en representación de los gobernadores; el titular de la UIA, Martín Rappalini; Martínez, por la CGT, y el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, por el Poder Ejecutivo.

“La CGT quiere un proyecto, la UIA otro, y nosotros estamos en el medio con la idea de consensuar”, resumió Ritondo tras el encuentro de poco más de una hora en Casa Rosada. Y admitió: “Gerardo (por Martínez) planteó diferencias, por eso todavía no hay un proyecto definido”.

LE PUEDE INTERESAR

El consumo no levanta en los centros de compra

LE PUEDE INTERESAR

La invasión china llegó al barrio porteño de Once

SIN CONSENSO

El jefe de la Uocra ratificó: “Nadie vota a un Gobierno para perder derechos”, y aseguró: “Hablaremos con los gobernadores y con los diputados, no nos vamos a quedar de brazos”. Advirtió además que “no sabemos cuáles son los proyectos, sabemos cuáles son los títulos, pero no forman parte del criterio y el análisis de lo que nosotros buscamos como contenido. Sí entendemos que tiene que haber un proceso dinámico de generación de puestos de trabajo, cosa que hasta ahora no vemos”.

Por eso, la CGT no firmará el documento final surgido del Consejo: “No hubo consenso, ni siquiera conocemos cuál es el contenido de las leyes”, remarcó Martínez.

De hecho, desde la central obrera hicieron trascender que, de enviarse al Congreso sin modificaciones, la reforma laboral será una propuesta “unilateral” del Gobierno, sin aval de los gremios.

LA UIA, SIN OBJECIONES

Desde la UIA, en tanto aseguraron estar “de acuerdo con todos los puntos. No hay objeciones”. Donde hubo desacuerdo “en casi todo”, reconocieron, fue en la CGT.

Por otro lado, uno de los que ayer defendió los aportes sindicales sobre los que el Gobierno quiere avanzar fue el secretario general del sindicato de empleados de Comercio, Armando Cavalieri, quien ilustró: “La obra social la vamos a defender, aunque sea una cama en un hospital” y llamó a “dar una batalla ideológica”.

Entre los gremialistas existe el temor de que la reforma se pareza más a una flexibilización que no alcance para generar más empleo y siguen con preocupación el límite a las indemnizaciones, algo que también resisten legisladores y gobernadores.

En otro orden, en el empresariado se extiende la idea de que los cambios serán más cosméticos que profundos, con el solo objetivo de “contentar” a los Estados Unidos.

Con este escenario como telón de fondo, y sin lograr el consenso que el Gobierno pretendía con mandatarios provinciales, legisladores, sindicalistas y empresarios, lo sigue para el Ejecutivo es aceitar los mecanismos de negociación si lo que pretende es que el proyecto finalmente se apruebe en el Congreso.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión se cruzó de carril y hay demoras

Inédito: un helicóptero descendió en medio de Plaza Moreno en La Plata

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética

Plaza Constitución, al estilo La Plata en 1997: ambientada como una estación de trenes nazi

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich iniciaron Intrusos pidiendo una cadena de oración: clima de extrema preocupación
+ Leidas

Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?

Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?

El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción

Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder

Claudio Tapia: “Me quedan muchos años más”

Los números de la suerte del jueves 27 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco

Los clubes empiezan a tomar partido

Avanzó Tigre: dio el golpe ante Lanús y jugará con Racing
Últimas noticias de Política y Economía

El consumo no levanta en los centros de compra

La invasión china llegó al barrio porteño de Once

Leyes económicas: postergan el proyecto para el endeudamiento

Una reunión de gabinete, con impronta fundacional
Policiales
Crimen en City Bell: el fiscal pidió la detención del jardinero
Fijan otra audiencia previa al juicio a “La Toretto”
Nueva marcha para pedir justicia por un asesinato en Tolosa
Brutal siniestro al borde de la tragedia en la Autopista
Noche de terror para una jubilada de Los Hornos
Deportes
El día D para el Pincha: conocerá si hay sanción
Tensa calma Sale el fallo: el Pincha espera para responder
Domínguez espera por Carrillo, ¿será posible?
Velasco recibió el alta y podría concentrar ante Argentinos
Enzo Pérez se va de River ¿en los planes del Pincha?
Espectáculos
“Zootopia 2”: prejuicios, poder y diversidad
Otras novedades y la vuelta de “Orgullo y prejuicio”
Vuelve la cita con lo mejor del cine experimental
Cita internacional en el Teatro de Cámara
Otra vez al banquillo: Kevin Spacey volverá a la Justicia por agresión sexual
Información General
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Detectan un posible rastro de materia oscura
Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo
La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Sarampión: tras un nuevo brote la Provincia apunta a la vacunación infantil

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla