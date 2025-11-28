Qué se sabe de la muerte de Meche Portillo, la productora de Intrusos y amiga de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

Murió Meche Portillo, productora de Intrusos y amiga de Adrián Pallares y Rodrigo Lussich. Allí, los mencionados periodistas habían contado la historia el martes 25, cuando pidieron una cadena de oración.

“No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena, cariñosa y por sobre todo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera”, dijo Pallares que estaba consternado.

En medio del dolor, agregó: “Soy muy torpe en estos momentos, solo quiero recordarla siempre bien. O como el último sábado a la noche y esa comida con Rodrigo, en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral. Una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos”.

Por su parte, Rodrigo también dijo lo suyo: “Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea. Voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste, ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento…”, dijo el periodista.

Finalmente, sobre lo que estaba viviendo Meche, los conductores evitaron dar a conocer su situación. Sin embargo, por sus palabras, se desprende que ella estaba bien, pero su salud se descompensó de un día para el otro.

Sin ir más lejos, recordemos que el fin de semana pasado había estado con ellos en Jujuy, donde cerraron la gira de Socios al desnudo, obra en la que también los acompaña.