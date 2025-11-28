Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Política y Economía |¿Caro o barato?

Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones

El ministro de Economía negó una vez más un atraso cambiario y remarcó el récord de ventas al exterior de productos argentinos

Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones

caputo dijo que el dólar no está atrasado/archivo

28 de Noviembre de 2025 | 01:38
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, volvió a negar el atraso cambiario y celebró “el récord” de exportaciones.

“Primer caso en el mundo de un programa económico que aumenta las cantidades exportadas a niveles récord, con tipo de cambio ‘atrasado’”, escribió en un posteo de X en el que adjuntó un gráfico del Banco Central (BCRA) con datos del INDEC sobre exportaciones argentinas.

En el gráfico que compartió Caputo, se observa una serie con las cantidades exportadas entre 2004 y septiembre de 2025, donde muestra que durante el noveno mes del año se alcanzó la segunda mejor marca desde el inicio de la serie, solo por detrás de enero de 2008.

Y si bien desde la victoria del Gobierno en las elecciones de medio término el dólar mayorista retrocedió, la distancia que guarda con el techo de la banda aún es corta y genera alerta para los economistas.

Días atrás, desde Economía informaron que las exportaciones mineras argentinas totalizaron en U$S4.870 millones en el período enero-octubre. Este dato refleja un alza de 45,4% contra el mismo período de 2024 y superó el máximo registrado en 2011. “Con más inversiones y una economía ordenada, el sector sigue creciendo”, señalaron.

“Nadie sabe cuál es el TC de equilibrio, lo que sí sabemos es que no puede estar atrasado cuando tenemos a las exportaciones medidas en cantidades batiendo récord tras récord”, comentó el director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), Felipe Núñez, a la publicación del ministro.

LE PUEDE INTERESAR

Golpe al PJ: gobernadores forman interbloque legislativo

LE PUEDE INTERESAR

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

El directivo también omitió la medida de baja de retenciones que llevó a cabo el Gobierno para conseguir dólares para intervenir mientras estaba en la recta final de las negociaciones por el swap de U$S20.000 millones con Estados Unidos. Pero eso quedó de manifiesto en los números de balanza comercial que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) en septiembre.

Por otra parte, un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR) proyectó que noviembre cerraría con un “récord” de exportaciones de soja.

El último informe de INDEC sobre intercambio comercial argentino arrojó que las exportaciones alcanzaron los US$7954 millones, un incremento interanual de 13,1%.

Esta cifra se reflejó por un alza de 13,9% en las cantidades exportadas y una caída de 0,7% en los precios.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

Declaran la emergencia económica bonaerense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026

Estudiantes emprende su expedición a Santiago

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Últimas noticias de Política y Economía

Golpe al PJ: gobernadores forman interbloque legislativo

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

Declaran la emergencia económica bonaerense

Cuadernos de las coimas: “Cristina era la receptora”
Información General
Identidad arrebatada: la Justicia entregó una beba a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Policiales
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Makintach apelará su destitución ante la Corte
Deportes
AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha
Estudiantes emprende su expedición a Santiago
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026
La idea de Úbeda es repetir el mismo equipo
Espectáculos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
El teatro se encuentra con la memoria bonaerense
“Tarde o temprano”: familias que penden de un hilo o de un secreto
Paolo Sorrentino: el más maradoniano de los cineastas, de visita desde Nápoles
La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla