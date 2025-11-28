Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Espectáculos

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

calamaro cierra hoy su serie de presentaciones en el movistar arena

28 de Noviembre de 2025 | 03:09
Edición impresa

FESTIVAL POLENTA

Un encuentro que fusiona la energía de la fiesta con la mística del festival. Con una grilla que combina artistas consagrados y nuevas voces, la propuesta invita a vivir 11 horas de música en un formato vibrante y original. Hoy, 18:30 h. Club Ciudad de Buenos Aires, Av. del Libertador 7501, Núñez.

ANDRÉS CALAMARO

El cantautor regresa a Buenos Aires con tres conciertos enmarcados en su “Agenda 2025 Tour”, un recorrido que pasó por Latinoamérica y Europa. El show incluye un repertorio renovado que recorre los momentos más emblemáticos de su carrera. Hoy, 21 h. Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

LA TRAVIATA

La clásica ópera de Verdi cierra la temporada lírica del Teatro Colón con la dirección del maestro Renato Palumbo. Una historia de amor, lujo y tragedia que se despliega en una puesta majestuosa y emotiva. Hoy y mañana, 20 h. Teatro Colón, Cerrito 618, San Nicolás.

Agenda cultural

imagen

Guía de cines

MILONGA EN EL PLATA

Una tarde para disfrutar del tango en Mataderos: música en vivo, parejas de exhibición, DJ y un espacio para bailar o simplemente mirar. Una actividad abierta para todo público en el hall del histórico Cine Teatro El Plata. Hoy, 19 h. Teatro El Plata, Av. Alberdi 5765, Mataderos.

A CIEGAS GOURMET

Un espectáculo sensorial que combina música en vivo con una cena gourmet de siete pasos, servida en absoluta oscuridad. Una experiencia única que invita a redescubrir los sentidos. Hoy, 21 h. Mañana, 22 h. Domingo 30, 21 h. Teatro Ciego, Borges 1975, Palermo.

LAS COSAS MARAVILLOSAS

Un unipersonal que invita a repensar las pequeñas alegrías de la vida, con una experiencia teatral íntima y participativa. En esta temporada, el protagonista es Juan Pablo Geretto. Hoy , 22:30 h. Multiteatro Comafi, Av. Corrientes 1283, San Nicolás.

MEDIDA POR MEDIDA

Una versión teatral que reinterpreta la obra de Shakespeare desde el humor físico y la reflexión moral. Una puesta contemporánea que explora la justicia, el vicio y la culpa. Hoy, 22:30 h. Teatro Politeama, Paraná 353, San Nicolás.

DIVIDIDOS

La “aplanadora del rock” vuelve al Movistar Arena para cerrar el año con un show potente y cargado de historia. Un concierto pensado para disfrutar de más de tres décadas de rock argentino. Mañana, 21 h. Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.

CUMBIA KONEX

Una nueva edición del clásico nocturno del Konex, con Néstor en Bloque, Carlos Montalvo, Los Charros y DJ invitados. Una noche para bailar hasta la madrugada. Mañana, 00:30 h. Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Balvanera.

NO ENTIENDO A LOS HOMBRES

Una obra de teatro documental que indaga en cómo se vive el género masculino en el contexto actual, explorando tensiones, contradicciones y nuevas miradas desde el humor y la honestidad. Mañana y el domingo, 18 h. Teatro El Plata, Av. Alberdi 5765, Mataderos.

INAUGURACIÓN ESQUINA Y MURAL CHARLY GARCÍA

Un homenaje a Charly García que incluye una muestra inspirada en su obra, la proyección del documental “Modern Clix Super Powers” y la inauguración de un mural en su honor. Mañana y el domingo, actividades en distintos horarios. Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.

TRANVÍA HISTÓRICO

Un recorrido gratuito en un auténtico tranvía por el barrio de Caballito, con un viaje que recrea la experiencia del transporte porteño de otras épocas. Mañana, de 16 a 19 h. Domingo 30, de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Emilio Mitre 500, Caballito.

ORQUESTA DEL PLATA

Clásicos del tango y temas actuales interpretados por una agrupación tanguera contemporánea, con exhibiciones de baile y clases abiertas.

Mañana a la medianoche. Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, San Nicolás.

ART MASTERS

Una experiencia inmersiva que reúne obras maestras del Museo del Prado en una puesta innovadora que incluye realidad virtual, historia y recorrido sensorial. Mañana y el domingo, de 10 a 20 h. La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.

SABE LA TIERRA

Una feria sustentable con proyectos de triple impacto, emprendimientos gastronómicos, artesanías, diseño y productos naturales. Un paseo ideal para disfrutar al aire libre. Mañana, de 11 a 19 h. Plaza Félix Lima, Cuba y Ramallo, Núñez.

CICLO DE MÚSICA SINFÓNICA Y DE CÁMARA

Un sábado con conciertos gratuitos: primero la Escuela Esnaola y luego la Banda Sinfónica de la Ciudad, en una de las salas más imponentes de Buenos Aires. Mañana, 16 y 18 h. Facultad de Derecho UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, Palermo.

FUERZA BRUTA AVEN

Un espectáculo inmersivo de energía, música y movimiento, con nuevas escenas que renuevan la experiencia que caracteriza a Fuerza Bruta. Mañana y el domingo, 21 h. Sala SinPiso, Julio Argentino Noble 4100, Palermo.

MI AMIGA LA OSCURIDAD

Una obra infantil de teatro ciego que invita a sumergirse en un viaje sensorial y lúdico que transforma la oscuridad en una aventura imaginativa. Mañana, 16 h. Teatro Ciego, Borges 1975, Palermo.

OBSERVACIÓN POR TELESCOPIO

Una actividad gratuita para acercarse a la astronomía, con telescopios disponibles para observar el cielo nocturno. Sujeto a condiciones climáticas. Mañana y el domingo, 20:30 h. Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo.

HISTORIAS SECRETAS DEL TEATRO COLÓN

Una visita teatralizada que recorre rincones del Colón a través de leyendas, anécdotas y apariciones de personajes históricos. Domingo, 18 y 19 h. Teatro Colón, Cerrito 618, San Nicolás.

MESSIVERSO

Un encuentro multidisciplinario con veinte expositores que abordan la figura de Lionel Messi desde el arte, la filosofía, el deporte y la cultura. Domingo, de 14 a 21 h. C Art Media, Av. Corrientes 6271, Chacarita.

BENITO

Una instalación audiovisual 360° que recrea el universo portuario de Quinquela Martín a través de tecnología inmersiva y sonido envolvente. Hoy y el domingo, de 14 a 20 h. Palacio Libertad, Sarmiento 151, San Nicolás.

TOY STORY 30: EXPOSICIÓN ANIVERSARIO

Una muestra gratuita sobre la creación de la primera película animada digitalmente, con material original de Pixar: storyboards, modelado y cortometrajes. Hoy, mañana y el domingo, de 14 a 20 h. Palacio Libertad, Sarmiento 151, San Nicolás.

VANESA MARDESENA | ESTE BANDONEÓN

Un recital íntimo inspirado en arreglos de Raúl Garello, con músicos invitados y un repertorio que celebra el sonido del bandoneón. Domingo, 19:30 h. Club Casa Blanca, Balcarce 668, San Telmo.

FERIA DE MATADEROS

Un clásico porteño: artesanías, gastronomía criolla, folklore en vivo y talleres gratuitos para disfrutar de una jornada cultural al aire libre. Domingo, de 11 a 19 h. Av. Lisandro de la Torre, entre Av. De los Corrales y Av. Directorio, Mataderos.

 

“MESSIVERSO”

benito inmersivo

Guía de cines

Agenda cultural

Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda

