Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
¡Alivio! Se habilitó este viernes el tránsito en el paso a nivel de 1 y 38 en La Plata
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Qué se sabe de la muerte de la productora de Intrusos y amiga de Lussich y Pallares
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
El jardinero, cada vez más complicado: convalidan la detención del acusado de matar a la psiquiatra
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Viernes inestable, descenso de la temperatura y posibles lluvias para el fin de semana en La Plata
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes en un supermercado de La Plata
Se casaron Marianela Mirra y José Alperovich: nuevo look para el ex gobernador de Tucumán
Quién es la platense que preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
FESTIVAL POLENTA
Un encuentro que fusiona la energía de la fiesta con la mística del festival. Con una grilla que combina artistas consagrados y nuevas voces, la propuesta invita a vivir 11 horas de música en un formato vibrante y original. Hoy, 18:30 h. Club Ciudad de Buenos Aires, Av. del Libertador 7501, Núñez.
ANDRÉS CALAMARO
El cantautor regresa a Buenos Aires con tres conciertos enmarcados en su “Agenda 2025 Tour”, un recorrido que pasó por Latinoamérica y Europa. El show incluye un repertorio renovado que recorre los momentos más emblemáticos de su carrera. Hoy, 21 h. Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.
LA TRAVIATA
La clásica ópera de Verdi cierra la temporada lírica del Teatro Colón con la dirección del maestro Renato Palumbo. Una historia de amor, lujo y tragedia que se despliega en una puesta majestuosa y emotiva. Hoy y mañana, 20 h. Teatro Colón, Cerrito 618, San Nicolás.
MILONGA EN EL PLATA
Una tarde para disfrutar del tango en Mataderos: música en vivo, parejas de exhibición, DJ y un espacio para bailar o simplemente mirar. Una actividad abierta para todo público en el hall del histórico Cine Teatro El Plata. Hoy, 19 h. Teatro El Plata, Av. Alberdi 5765, Mataderos.
A CIEGAS GOURMET
Un espectáculo sensorial que combina música en vivo con una cena gourmet de siete pasos, servida en absoluta oscuridad. Una experiencia única que invita a redescubrir los sentidos. Hoy, 21 h. Mañana, 22 h. Domingo 30, 21 h. Teatro Ciego, Borges 1975, Palermo.
LAS COSAS MARAVILLOSAS
Un unipersonal que invita a repensar las pequeñas alegrías de la vida, con una experiencia teatral íntima y participativa. En esta temporada, el protagonista es Juan Pablo Geretto. Hoy , 22:30 h. Multiteatro Comafi, Av. Corrientes 1283, San Nicolás.
MEDIDA POR MEDIDA
Una versión teatral que reinterpreta la obra de Shakespeare desde el humor físico y la reflexión moral. Una puesta contemporánea que explora la justicia, el vicio y la culpa. Hoy, 22:30 h. Teatro Politeama, Paraná 353, San Nicolás.
DIVIDIDOS
La “aplanadora del rock” vuelve al Movistar Arena para cerrar el año con un show potente y cargado de historia. Un concierto pensado para disfrutar de más de tres décadas de rock argentino. Mañana, 21 h. Movistar Arena, Humboldt 450, Villa Crespo.
CUMBIA KONEX
Una nueva edición del clásico nocturno del Konex, con Néstor en Bloque, Carlos Montalvo, Los Charros y DJ invitados. Una noche para bailar hasta la madrugada. Mañana, 00:30 h. Ciudad Cultural Konex, Sarmiento 3131, Balvanera.
NO ENTIENDO A LOS HOMBRES
Una obra de teatro documental que indaga en cómo se vive el género masculino en el contexto actual, explorando tensiones, contradicciones y nuevas miradas desde el humor y la honestidad. Mañana y el domingo, 18 h. Teatro El Plata, Av. Alberdi 5765, Mataderos.
INAUGURACIÓN ESQUINA Y MURAL CHARLY GARCÍA
Un homenaje a Charly García que incluye una muestra inspirada en su obra, la proyección del documental “Modern Clix Super Powers” y la inauguración de un mural en su honor. Mañana y el domingo, actividades en distintos horarios. Distintos puntos de la Ciudad de Buenos Aires, CABA.
TRANVÍA HISTÓRICO
Un recorrido gratuito en un auténtico tranvía por el barrio de Caballito, con un viaje que recrea la experiencia del transporte porteño de otras épocas. Mañana, de 16 a 19 h. Domingo 30, de 10 a 13 y de 16 a 19 h. Emilio Mitre 500, Caballito.
ORQUESTA DEL PLATA
Clásicos del tango y temas actuales interpretados por una agrupación tanguera contemporánea, con exhibiciones de baile y clases abiertas.
Mañana a la medianoche. Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530, San Nicolás.
ART MASTERS
Una experiencia inmersiva que reúne obras maestras del Museo del Prado en una puesta innovadora que incluye realidad virtual, historia y recorrido sensorial. Mañana y el domingo, de 10 a 20 h. La Rural, Av. Santa Fe y Thames, Palermo.
SABE LA TIERRA
Una feria sustentable con proyectos de triple impacto, emprendimientos gastronómicos, artesanías, diseño y productos naturales. Un paseo ideal para disfrutar al aire libre. Mañana, de 11 a 19 h. Plaza Félix Lima, Cuba y Ramallo, Núñez.
CICLO DE MÚSICA SINFÓNICA Y DE CÁMARA
Un sábado con conciertos gratuitos: primero la Escuela Esnaola y luego la Banda Sinfónica de la Ciudad, en una de las salas más imponentes de Buenos Aires. Mañana, 16 y 18 h. Facultad de Derecho UBA, Av. Figueroa Alcorta 2263, Palermo.
FUERZA BRUTA AVEN
Un espectáculo inmersivo de energía, música y movimiento, con nuevas escenas que renuevan la experiencia que caracteriza a Fuerza Bruta. Mañana y el domingo, 21 h. Sala SinPiso, Julio Argentino Noble 4100, Palermo.
MI AMIGA LA OSCURIDAD
Una obra infantil de teatro ciego que invita a sumergirse en un viaje sensorial y lúdico que transforma la oscuridad en una aventura imaginativa. Mañana, 16 h. Teatro Ciego, Borges 1975, Palermo.
OBSERVACIÓN POR TELESCOPIO
Una actividad gratuita para acercarse a la astronomía, con telescopios disponibles para observar el cielo nocturno. Sujeto a condiciones climáticas. Mañana y el domingo, 20:30 h. Planetario Galileo Galilei, Av. Sarmiento y Belisario Roldán, Palermo.
HISTORIAS SECRETAS DEL TEATRO COLÓN
Una visita teatralizada que recorre rincones del Colón a través de leyendas, anécdotas y apariciones de personajes históricos. Domingo, 18 y 19 h. Teatro Colón, Cerrito 618, San Nicolás.
MESSIVERSO
Un encuentro multidisciplinario con veinte expositores que abordan la figura de Lionel Messi desde el arte, la filosofía, el deporte y la cultura. Domingo, de 14 a 21 h. C Art Media, Av. Corrientes 6271, Chacarita.
BENITO
Una instalación audiovisual 360° que recrea el universo portuario de Quinquela Martín a través de tecnología inmersiva y sonido envolvente. Hoy y el domingo, de 14 a 20 h. Palacio Libertad, Sarmiento 151, San Nicolás.
TOY STORY 30: EXPOSICIÓN ANIVERSARIO
Una muestra gratuita sobre la creación de la primera película animada digitalmente, con material original de Pixar: storyboards, modelado y cortometrajes. Hoy, mañana y el domingo, de 14 a 20 h. Palacio Libertad, Sarmiento 151, San Nicolás.
VANESA MARDESENA | ESTE BANDONEÓN
Un recital íntimo inspirado en arreglos de Raúl Garello, con músicos invitados y un repertorio que celebra el sonido del bandoneón. Domingo, 19:30 h. Club Casa Blanca, Balcarce 668, San Telmo.
FERIA DE MATADEROS
Un clásico porteño: artesanías, gastronomía criolla, folklore en vivo y talleres gratuitos para disfrutar de una jornada cultural al aire libre. Domingo, de 11 a 19 h. Av. Lisandro de la Torre, entre Av. De los Corrales y Av. Directorio, Mataderos.
calamaro cierra hoy su serie de presentaciones en el movistar arena
“MESSIVERSO”
benito inmersivo
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
