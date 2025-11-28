Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Cayó de 25 metros cuando quería sacarse una foto. Se llamaba Leticia Lembi. Era experta en comunicación. Su paso por la UNLP
Una trágica muerte golpeó a la Ciudad. La periodista Leticia Lembi (33) era egresada de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social y su carrera en el ámbito universitario local no pasó desapercibida. Lamentablemente, en un evento cuyas circunstancias aún se investigan, ocurrido el miércoles en los acantilados de Mar del Plata, perdió la vida ante una caída de altura.
El hecho generó una profunda conmoción en el ámbito académico, profesional y entre sus seres queridos.
La joven comunicadora, como se dijo, había estudiado en la UNLP, institución en la que se formó y donde comenzó a delinear su perfil como productora de contenidos y estratega digital.
Según pudo averiguar EL DIA, se desempeñaba como coordinadora en Onlera Marketing, una agencia consultora especializada en negocios digitales que trabaja junto a empresas para potenciar sus proyectos a través de las oportunidades que ofrece el ecosistema online.
Allí había construido un fuerte reconocimiento profesional y humano. Desde la empresa recordaron públicamente su compromiso y crecimiento dentro del equipo.
“Hace tres años Leti se unía al Team Onlera como Content Strategist. Su esfuerzo y compromiso la llevaron a crecer y convertirse en la gran Account Manager que es hoy”, habían destacado desde la agencia en sus redes sociales meses atrás, en un post donde también subrayaron: “Es una pieza clave en el contacto diario con nuestros partners, y siempre lo hace con una sonrisa y buena onda”.
En tanto, la noticia de su muerte generó una ola de mensajes en redes sociales, donde amigos, compañeros de trabajo, colegas y conocidos la despidieron con dolor, resaltando su calidez, su creatividad y su energía inagotable para encarar cada proyecto.
Muchos de ellos recordaron su pasión por la comunicación, su profesionalismo y su sensibilidad para trabajar con otros. Mientras avanza la investigación judicial para establecer con precisión cómo se produjo la caída fatal en la zona de acantilados, su entorno llora la pérdida de una joven profesional que había construido un camino sólido y respetado en el ámbito de la comunicación digital.
El hecho se produjo a la altura del kilómetro 365 de la ruta 11, que comunica esta ciudad con Mirarmar, cuando cayó desde una escalera hacia las rocas -a unos 25 metros de altura- y murió en el acto. La mujer, estaba en un mirador junto a otros allegados.
