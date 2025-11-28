Eutanasia: polémico proyecto

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Diputados nacionales de la UCR encabezados por el mendocino Lisandro Nieri presentaron un proyecto de ley que busca establecer un marco legal para la regulación de la eutanasia en el país. La iniciativa, que abrirá un debate, busca garantizar el derecho de las personas con enfermedades graves o padecimientos crónicos y limitantes a solicitar ayuda médica para poner fin a su vida, bajo estrictos requisitos y controles.
El proyecto contempla garantías como la posibilidad de revocar la decisión en cualquier momento, el consentimiento informado, la intervención de comisiones médicas en cada jurisdicción y la cobertura integral.
También prevé sanciones para quienes obstaculicen injustificadamente el acceso a la práctica, otorgando seguridad jurídica a los profesionales de la salud.
El proyecto se apoya en principios ya reconocidos por la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), que consagran la autonomía de la voluntad y el rechazo a tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
