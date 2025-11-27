Reacción tras el fallo contra Verón y Estudiantes: qué dicen dirigentes y el mundo pincha

El mundo pincharrata no tardó en salir al cruce de la AFA tras el fallo contra Estudiantes y Juan Sebastián Verón, a quién sancionaron con la imposibilidad de ejercer su cargo como presidente por seis meses. Dirigentes, ex dirigentes y y la familia albirroja brindaron su apoyo al ex jugador.

El vicepresidente de Estudiantes, Martín Gorostegui, a través de su cuenta de Instagram, posteó una imagen donde se lo ve junto a Juan Sebastián Verón en UNO. Allí, el dirigente optó por un choque de puños, en una clara señal de apoyo al mandamás Pincha.

El exvicepresidente Juan Prates, quien en la red social X escribió: "Para no afectar la integridad del torneo actual? En serio? Pero si es una falta grave habría que aplicarla ahora, o no? Salvo que ustedes mismos sientan vergüenza del fallo que sacan y crean que eso les lava un poco la cara. Impresentables".

Para no afectar la integridad del torneo actual? En serio? Pero si es una falta grave habria que aplicarla ahora, o no? Salvo que ustedes mismos sientan vergüenza del fallo que sacan y crean que eso les lava un poco la cara. Impresentables https://t.co/eoWlRfgRfl — Juan Prates (@juanprates) November 27, 2025

Eduardo Abadie, ex presidente de Estudiantes, en Instagram escribió junto a una foto con el actual presidente pincharrata: “Siempre con vos. Todos somos Sebastián Verón. Todos somos Estudiantes. Del lado correcto de la historia”.

Iara Verón apuntó contra la AFA: “Dan vergüenza pero ya no hay vuelta atrás. Se les está cayendo el telón. Siempre de este lado”.

En tanto, María Valentina Martín, la esposa de la Bruja, salió con los tapones de punta: “Te quieren boicotear, te quieren bajar, pero no tienen con qué. Solo con el verso boludo que le hicieron creer en su momento unos periodistas de "inglés". Pero sos el único que volvió, el resto vive afuera y no pinchan ni cortan, apenas saben hablar”. Lejos de ceder, continuó con un 'palito' a la Selección Argentina: "El miamiense, el inglés, el vendido, el que volvió, el que nos hizo mas grandes, el único que tiene los huevos bien puestos y que doy fe que pelea porque todo sea un poco mejor y que es más argentino que el sorete que ganó el Mundial y que vive en Miami, amigo del gordo. Fuera mafiosos del fútbol argentino. Más veronista que nunca y siempre de este lado".

“Te quieren sacar del medio porque te tienen terror. Ni un paso atrás, es momento de dar el golpe y terminar con esta mafia. No solo tenes el apoyo de todo Estudiantes, sino de gran parte del fútbol argentino. Adelante Juan Sebastián, adelante”, cerró. Este último mensaje fue el que replicó en su cuenta de Instagram Deian, el hijo mayor de la Bruja.