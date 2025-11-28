Confirman la suba del 2,3% para los jubilados nacionales

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El Gobierno oficializó el aumento de 2,34% para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES que percibirán en diciembre, según la fórmula de movilidad que sigue la inflación, implementada por el DNU 274/24.
La jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $340.879,59 en el último mes del año. Los haberes máximos desde el diciembre quedarán en $2.293.796,92, según la resolución 359, publicada en el Boletín Oficial.
En diciembre, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES también cobrarán el medio aguinaldo y el bono de $70.000 que está destinado a los que perciben hasta un haber mínimo.
Además, el alza de 2,34% aplica a otras prestaciones que paga el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $122.443,89.
Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en diciembre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan: la jubilación mínima será de $340.879,59. Con el aumento, medio aguinaldo y bono ANSES, el monto asciende a $581.319,38.
La jubilación máxima de $2.293.796,92; La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $272.703,67; Las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.132,44 y la Prestación Básica Universal (PBU): llega a $155.936,86.
LE PUEDE INTERESAR
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
LE PUEDE INTERESAR
Jorge Macri, con acuerdo libertario
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí