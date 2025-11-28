Confirman la suba del 2,3% para los jubilados nacionales

El Gobierno oficializó el aumento de 2,34% para las jubilaciones, pensiones y otras prestaciones que paga la ANSES que percibirán en diciembre, según la fórmula de movilidad que sigue la inflación, implementada por el DNU 274/24.

La jubilación mínima pasará de $333.085,39 a $340.879,59 en el último mes del año. Los haberes máximos desde el diciembre quedarán en $2.293.796,92, según la resolución 359, publicada en el Boletín Oficial.

En diciembre, los titulares de jubilaciones y pensiones ANSES también cobrarán el medio aguinaldo y el bono de $70.000 que está destinado a los que perciben hasta un haber mínimo.

Además, el alza de 2,34% aplica a otras prestaciones que paga el organismo previsional. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo Para Protección Social (AUE), subirán a $122.443,89.

Las jubilaciones y pensiones se ajustan con el último dato disponible del índice de precios (IPC) desde marzo de 2024. De acuerdo con ese cálculo, los haberes quedarán en diciembre de la siguiente manera, sin contar el bono extraordinario para los que menos ganan: la jubilación mínima será de $340.879,59. Con el aumento, medio aguinaldo y bono ANSES, el monto asciende a $581.319,38.

La jubilación máxima de $2.293.796,92; La Pensión Universal de Adultos Mayores (PUAM): $272.703,67; Las Pensiones no Contributivas (PNC): $310.132,44 y la Prestación Básica Universal (PBU): llega a $155.936,86.