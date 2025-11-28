Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El nacimiento de un bebé en San Martín de los Andes derivó días atrás en un conflicto que expuso un dilema siempre delicado: hasta dónde pueden llegar las convicciones religiosas cuando la vida de un niño está en riesgo.
El pequeño llegó al mundo con una obstrucción intestinal que requería una cirugía urgente y, posiblemente, una transfusión de sangre. Pero sus padres, integrantes de la comunidad de Testigos de Jehová, rechazaron de plano esa posibilidad. La confrontación entre su fe y la urgencia médica terminó llegando a los tribunales en cuestión de horas.
Tras el diagnóstico inicial, el recién nacido fue trasladado al hospital Castro Rendón, en Neuquén capital, el centro mejor preparado para atender cuadros de alta complejidad. Allí se confirmó que la intervención era indispensable y que la transfusión no podía descartarse. Los profesionales explicaron a los padres que la vida del bebé dependía de actuar de inmediato, pero la negativa se mantuvo firme.
La postura de la familia, basada en una interpretación religiosa que rechaza las transfusiones, dejó a los médicos frente a un límite: no podían avanzar sin autorización. La tensión entre la obligación de salvar una vida y el respeto a las creencias ajenas encontró rápidamente un tercer actor: la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.
La funcionaria de guardia en ese organismo, Laura Lucero, evaluó los informes clínicos y confirmó que la demora era incompatible con la gravedad del caso. La discusión ya no era sólo médica: se trataba de determinar qué peso tiene la fe en una decisión que involucra derechos fundamentales. Con ese panorama, impulsó una medida judicial de urgencia para habilitar la cirugía aun sin el consentimiento de los padres.
El expediente llegó al juez de familia Luciano Zani, quien debió pronunciarse sobre un debate que trasciende a Neuquén. En su resolución, el magistrado sostuvo que si bien los progenitores tienen derecho a decidir sobre los tratamientos de sus hijos, ese derecho no es absoluto.
LE PUEDE INTERESAR
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
La libertad religiosa, recordó el juez neuquino, encuentra un límite cuando condiciona el acceso de un menor a cuidados esenciales. Citó la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena priorizar siempre el interés superior del menor, y remarcó que la Justicia tiene la obligación de intervenir cuando una creencia pone en riesgo la vida.
Con la autorización del juez, el equipo médico del Castro Rendón avanzó con la operación sin demoras. La cirugía resultó exitosa y el bebé evoluciona favorablemente.
La madre del bebe “casi no tenía controles prenatales, o por lo menos no figuraban en San Martín de los Andes; tampoco en Villa Pehuenia que es donde viven”, señaló Lucero para enfatizar que lo que sufrió el bebé es una patología que se podría haber descubierto durante el embarazo evitando así una intervención de urgencia.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí