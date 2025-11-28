Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Información General |Fe versus urgencia médica

Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban

Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
28 de Noviembre de 2025 | 02:15
Edición impresa

El nacimiento de un bebé en San Martín de los Andes derivó días atrás en un conflicto que expuso un dilema siempre delicado: hasta dónde pueden llegar las convicciones religiosas cuando la vida de un niño está en riesgo.

El pequeño llegó al mundo con una obstrucción intestinal que requería una cirugía urgente y, posiblemente, una transfusión de sangre. Pero sus padres, integrantes de la comunidad de Testigos de Jehová, rechazaron de plano esa posibilidad. La confrontación entre su fe y la urgencia médica terminó llegando a los tribunales en cuestión de horas.

Tras el diagnóstico inicial, el recién nacido fue trasladado al hospital Castro Rendón, en Neuquén capital, el centro mejor preparado para atender cuadros de alta complejidad. Allí se confirmó que la intervención era indispensable y que la transfusión no podía descartarse. Los profesionales explicaron a los padres que la vida del bebé dependía de actuar de inmediato, pero la negativa se mantuvo firme.

La postura de la familia, basada en una interpretación religiosa que rechaza las transfusiones, dejó a los médicos frente a un límite: no podían avanzar sin autorización. La tensión entre la obligación de salvar una vida y el respeto a las creencias ajenas encontró rápidamente un tercer actor: la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes.

La funcionaria de guardia en ese organismo, Laura Lucero, evaluó los informes clínicos y confirmó que la demora era incompatible con la gravedad del caso. La discusión ya no era sólo médica: se trataba de determinar qué peso tiene la fe en una decisión que involucra derechos fundamentales. Con ese panorama, impulsó una medida judicial de urgencia para habilitar la cirugía aun sin el consentimiento de los padres.

El expediente llegó al juez de familia Luciano Zani, quien debió pronunciarse sobre un debate que trasciende a Neuquén. En su resolución, el magistrado sostuvo que si bien los progenitores tienen derecho a decidir sobre los tratamientos de sus hijos, ese derecho no es absoluto.

LE PUEDE INTERESAR

Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"

LE PUEDE INTERESAR

Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados

La libertad religiosa, recordó el juez neuquino, encuentra un límite cuando condiciona el acceso de un menor a cuidados esenciales. Citó la Convención sobre los Derechos del Niño, que ordena priorizar siempre el interés superior del menor, y remarcó que la Justicia tiene la obligación de intervenir cuando una creencia pone en riesgo la vida.

Con la autorización del juez, el equipo médico del Castro Rendón avanzó con la operación sin demoras. La cirugía resultó exitosa y el bebé evoluciona favorablemente.

La madre del bebe “casi no tenía controles prenatales, o por lo menos no figuraban en San Martín de los Andes; tampoco en Villa Pehuenia que es donde viven”, señaló Lucero para enfatizar que lo que sufrió el bebé es una patología que se podría haber descubierto durante el embarazo evitando así una intervención de urgencia.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

Declaran la emergencia económica bonaerense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Estudiantes emprende su expedición a Santiago

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia
Últimas noticias de Información General

Identidad arrebatada: la Justicia entregó una beba a un hombre que no era su papá

Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"

Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados

Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Espectáculos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
El teatro se encuentra con la memoria bonaerense
“Tarde o temprano”: familias que penden de un hilo o de un secreto
Paolo Sorrentino: el más maradoniano de los cineastas, de visita desde Nápoles
La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”
Policiales
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Makintach apelará su destitución ante la Corte
Deportes
AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha
Estudiantes emprende su expedición a Santiago
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026
La idea de Úbeda es repetir el mismo equipo
La Ciudad
Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
Llega el calor y vuelven a aparecer los alacranes
Defensa Civil: una amplia exhibición en Plaza Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla