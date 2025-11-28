Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes en un supermercado de La Plata

Noviembre trae nuevas oportunidades para ahorrar con Cuenta DNI, la billetera digital favorita de las y los bonaerenses, con promociones para potenciar la capacidad de compra de las familias. Hay descuentos en comercios de cercanía, ferias y mercados, carnicerías, supermercados y mucho más.

En tanto, este jueves, viernes y sábados habrá un importantes descuento en una importante cadena de supermercado: se trata de ChangoMas, que ofrecerá un 20% de descuento a sus clientes durante los tres días.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo: