Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
¡Alivio! Se habilitó este viernes el tránsito en el paso a nivel de 1 y 38 en La Plata
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Este finde se sale en La Plata: música, teatro, shows y más en la agenda
Viernes inestable, descenso de la temperatura y posibles lluvias para el fin de semana en La Plata
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata
Cuenta DNI del Banco Provincia: los descuentos de hoy viernes en un supermercado de La Plata
Se casaron Marianela Mirra y José Alperovich: nuevo look para el ex gobernador de Tucumán
Quién es la platense que preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Y el día llegó, y los automovilistas están de parabienes y ya no deberán someterse a desvíos y largas demoras como ocurrió en el último mes, tal como lo hicieron saber con los sucesivos reclamos a este medio.
La grata novedad es para los usuarios del paso a nivel de 1 y 38, ya que este viernes fue habilitado en ambos sentidos después de casi un mes.
Cabe recordar que el sector había sido restringido como parte de la finalización de las obras de ensanchamiento de la Diagonal 74 desde Plaza Alsina hasta la rotonda de 120 y 32.
Durante noviembre, este panorama generó desvíos y en los horarios picos las opciones alternativas se convirtieron en puntos de embotellamientos y demoras, según relataron los damnificados.
Desde este viernes, por fin, los conductores ya podían circular en ambos sentidos del paso a nivel, es decir, hacia el centro de La Plata y hacia Barrio Hipódromo y Ensenada.
Se trata de un sector clave en cuanto, además, conecta con la Autopista con Buenos Aires, siendo fundamental tanto en el ingreso como egreso de la Ciudad.
Las obras comenzaron a principios de mes. En principio, se iban a extender por dos semanas, pero las tareas finalmente demandaron el doble y recién este viernes, el último de noviembre, la zona recupero su flujo vehicular habitual.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí