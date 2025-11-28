¡Alivio! Se habilitó este viernes el tránsito en el paso a nivel de 1 y 38 en La Plata

Y el día llegó, y los automovilistas están de parabienes y ya no deberán someterse a desvíos y largas demoras como ocurrió en el último mes, tal como lo hicieron saber con los sucesivos reclamos a este medio.

La grata novedad es para los usuarios del paso a nivel de 1 y 38, ya que este viernes fue habilitado en ambos sentidos después de casi un mes.

Cabe recordar que el sector había sido restringido como parte de la finalización de las obras de ensanchamiento de la Diagonal 74 desde Plaza Alsina hasta la rotonda de 120 y 32.

Durante noviembre, este panorama generó desvíos y en los horarios picos las opciones alternativas se convirtieron en puntos de embotellamientos y demoras, según relataron los damnificados.

Desde este viernes, por fin, los conductores ya podían circular en ambos sentidos del paso a nivel, es decir, hacia el centro de La Plata y hacia Barrio Hipódromo y Ensenada.

Se trata de un sector clave en cuanto, además, conecta con la Autopista con Buenos Aires, siendo fundamental tanto en el ingreso como egreso de la Ciudad.

Las obras comenzaron a principios de mes. En principio, se iban a extender por dos semanas, pero las tareas finalmente demandaron el doble y recién este viernes, el último de noviembre, la zona recupero su flujo vehicular habitual.

