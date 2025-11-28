Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
Policiales |El crimen de la psiquiatra Virginia Franco en City Bell

Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero

La jueza Marcela Garmendia hizo lugar al requerimiento fiscal y dejó preso a Gustavo Javier Echeveguren (38), a quien colocan en el rol de autor de un “homicidio criminis causa”. Al ser indagado, no respondió preguntas

Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero

Gustavo Javier Echeveguren quedó formalmente detenido como autor del homicidio de Virginia Franco / web

28 de Noviembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

La jueza garante Marcela Garmendia no se apartó ni una coma del requerimiento de detención formulado por el fiscal Álvaro Garganta respecto del jardinero Gustavo Javier Echeveguren, a quien sindicó como autor del asesinato de la psiquiatra Virginia Franco en City Bell, el pasado 13 de noviembre a primera hora de la mañana.

De acuerdo a fuentes judiciales, al analizar el pedido de conversión de la aprehensión en detención, la magistrada avaló el procedimiento y convalidó entonces la imputación por el delito de “homicidio agravado criminis causa”.

En idénticos términos que en la instrucción, en la resolución se expresó que “existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Javier Echeveguren, ha participado en la comisión del mismo en grado de autor”.

Fueron varios los testimonios en que se apoyaron para conformar el grado de convicción suficiente, que permitió sostener la cautelar en contra del acusado.

En lo único que Garmendia pareció tomar un poco de distancia, aunque no sustancial, fue cuando describió que “aún restan importantes medidas periciales para concluir con la hipótesis de lo sucedido”.

Recordemos en este punto que para el fiscal Garganta la víctima descubrió a Echeveguren sustrayendo distintos elementos de valor de su propiedad y, cuando se lo hizo saber, pagó con su vida.

LE PUEDE INTERESAR

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

LE PUEDE INTERESAR

Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata

Por eso habló de un ataque para ocultar otro delito y procurar la impunidad.

Es verdad que aún quedan diligencias en fase de prueba y que podrían dar lugar a cambios en el curso de la pesquisa, aunque los voceros consultados prefirieron mantener la cautela.

“Con los indicios que tenemos alcanzó para acreditar la autoría. Después habrá que ver si surgen nuevos elementos y hacia dónde nos llevan”, expresaron.

Se supo que Echeveguren en horas del mediodía de ayer fue trasladado a la UFI Nº 11 de La Plata, en la parte superior del edificio de 7 entre 56 y 57, para la audiencia de indagatoria, aunque no contestó preguntas.

En ese acto de defensa lo asistió un abogado oficial, pero se especula que a futuro contratará una representación particular. Por eso no se descarta, con una participación más activa en el expediente, un pedido de ampliación de la declaración en busca de mejorar su delicada situación procesal.

De todas formas, la detención no está firme, ya que seguramente la recurran a la instancia de Alzada, lo que sí le daría el doble conforme en el supuesto de confirmación de la medida.

En el mientras tanto, trascendió que a Echeveguren ya le pidieron cupo en una Alcaidía Departamental, donde esperará el devenir de los acontecimientos.

Cabe recordar que el crimen de Franco provocó una enorme conmoción en la Ciudad y fuertes reclamos de justicia. La psiquiatra era viuda, no tenía hijos y mantenía una activa agenda laboral.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

El imputado luce lesiones corporales y serán analizadas
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

Declaran la emergencia económica bonaerense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026

Estudiantes emprende su expedición a Santiago

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Últimas noticias de Policiales

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata

Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa

Makintach apelará su destitución ante la Corte
Espectáculos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
El teatro se encuentra con la memoria bonaerense
“Tarde o temprano”: familias que penden de un hilo o de un secreto
Paolo Sorrentino: el más maradoniano de los cineastas, de visita desde Nápoles
La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”
Información General
Identidad arrebatada: la Justicia entregó una beba a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Deportes
AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha
Estudiantes emprende su expedición a Santiago
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026
La idea de Úbeda es repetir el mismo equipo
La Ciudad
Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
Llega el calor y vuelven a aparecer los alacranes
Defensa Civil: una amplia exhibición en Plaza Moreno

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla