Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero

La jueza garante Marcela Garmendia no se apartó ni una coma del requerimiento de detención formulado por el fiscal Álvaro Garganta respecto del jardinero Gustavo Javier Echeveguren, a quien sindicó como autor del asesinato de la psiquiatra Virginia Franco en City Bell, el pasado 13 de noviembre a primera hora de la mañana.

De acuerdo a fuentes judiciales, al analizar el pedido de conversión de la aprehensión en detención, la magistrada avaló el procedimiento y convalidó entonces la imputación por el delito de “homicidio agravado criminis causa”.

En idénticos términos que en la instrucción, en la resolución se expresó que “existen motivos bastantes para sospechar que Gustavo Javier Echeveguren, ha participado en la comisión del mismo en grado de autor”.

Fueron varios los testimonios en que se apoyaron para conformar el grado de convicción suficiente, que permitió sostener la cautelar en contra del acusado.

En lo único que Garmendia pareció tomar un poco de distancia, aunque no sustancial, fue cuando describió que “aún restan importantes medidas periciales para concluir con la hipótesis de lo sucedido”.

Recordemos en este punto que para el fiscal Garganta la víctima descubrió a Echeveguren sustrayendo distintos elementos de valor de su propiedad y, cuando se lo hizo saber, pagó con su vida.

Por eso habló de un ataque para ocultar otro delito y procurar la impunidad.

Es verdad que aún quedan diligencias en fase de prueba y que podrían dar lugar a cambios en el curso de la pesquisa, aunque los voceros consultados prefirieron mantener la cautela.

“Con los indicios que tenemos alcanzó para acreditar la autoría. Después habrá que ver si surgen nuevos elementos y hacia dónde nos llevan”, expresaron.

Se supo que Echeveguren en horas del mediodía de ayer fue trasladado a la UFI Nº 11 de La Plata, en la parte superior del edificio de 7 entre 56 y 57, para la audiencia de indagatoria, aunque no contestó preguntas.

En ese acto de defensa lo asistió un abogado oficial, pero se especula que a futuro contratará una representación particular. Por eso no se descarta, con una participación más activa en el expediente, un pedido de ampliación de la declaración en busca de mejorar su delicada situación procesal.

De todas formas, la detención no está firme, ya que seguramente la recurran a la instancia de Alzada, lo que sí le daría el doble conforme en el supuesto de confirmación de la medida.

En el mientras tanto, trascendió que a Echeveguren ya le pidieron cupo en una Alcaidía Departamental, donde esperará el devenir de los acontecimientos.

Cabe recordar que el crimen de Franco provocó una enorme conmoción en la Ciudad y fuertes reclamos de justicia. La psiquiatra era viuda, no tenía hijos y mantenía una activa agenda laboral.