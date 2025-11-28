Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General |LA DRAMÁTICA HISTORIA DE UNA FAMILIA PLATENSE QUE RECLAMA LA RESTITUCIÓN DE UNA NENA DE 4 AÑOS

Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá

Tras la muerte de su madre, fue entregada por orden judicial a un ex novio que decía ser su padre. Años después, un ADN probó que no era así, pero la restitución no llega

Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá

En los últimos cuatro años la nena, cuya identidad se reserva, creció en un entorno que no es el suyo.

28 de Noviembre de 2025 | 02:16
Edición impresa

La vida de una beba de La Plata quedó marcada desde sus primeros días por una orden judicial que cuatro años más tarde y pese a las evidencias no encuentra reparación. El conflicto se remonta a 2021, cuando la niña tenía apenas dos meses y su madre, Florencia, una joven de 20 años oriunda de Berisso, murió por una severa insuficiencia cardíaca mientras convivía con su pareja en una vivienda de Melchor Romero.

La niña había nacido el 25 de mayo de ese año y había recibido el apellido de su madre. Tras el fallecimiento de la joven, la familia materna se preparaba para enterrarla cuando ocurrió algo que ellos describen como un golpe inesperado: antes de que terminara el entierro, llegó una orden judicial que ordenaba entregar a la beba a un hombre que se presentó como su padre biológico.

Ese hombre, según relatan los allegados de la madre, había sido pareja de ella hasta 2019, pero la relación había terminado en medio de episodios de violencia denunciados ante la Justicia. Desde entonces, la joven había retomado una relación previa con otra pareja con quien convivía al momento de su muerte, quien siempre se consideró el padre de la niña.

Cuando la policía llegó a la casa con la orden de retiro, la pareja conviviente se negó en un primer momento. “Soy el padre, quiero un ADN”, reclamó, pero se vio obligado a cumplir la orden judicial y entregar a la bebé.

Desde ese momento comenzó un conflicto que la familia materna describe como un “robo de identidad”: afirman que la niña fue apartada de su entorno sin pruebas de filiación, sin haber escuchado a la familia y sin haber solicitado un análisis genético antes de autorizar el traslado.

Según sostienen, el hombre que reclamaba la paternidad había estado alejado de la madre durante dos años y no existía vínculo vigente entre ellos. “Él la había echado a la calle”, recuerdan, y cuestionan que el juzgado haya firmado la medida sin requerir acreditación alguna.

Con el correr del tiempo, el conflicto se agravó. La niña no sólo fue retirada del entorno materno sino que también recibió un nuevo apellido, aun cuando ya tenía un DNI emitido. Para la familia materna, ese cambio significó la consolidación de una decisión tomada sin sustento.

LA PRUEBA DEL ERROR

En 2023, la pareja conviviente de la madre finalmente logró que la Justicia autorizara un estudio de ADN. El resultado fue contundente: 99,9% de compatibilidad. La niña era su hija biológica. Pero, dos años después de ese análisis, la restitución sigue sin concretarse.

La frustración es palpable. “Esta persona que tiene a la nena no se presentó nunca al Juzgado. No la quiere devolver. Y ahora ni siquiera vive con ella: la tiene la madre de él, una mujer que no es abuela de la nena”, denuncian.

La familia sostiene que la niña se encuentra en malas condiciones, que es llevada “en un carro a pedir en la calle” y que vive “en una casa sin piso”.

Mientras tanto, el padre biológico reconocido por el ADN viene insistiendo ante el Juzgado para iniciar un proceso de revinculación, necesario para que la niña pueda volver con él, pero no “le informaron que no había turnos disponibles hasta marzo del año próximo: no es una respuesta humana”, lamenta la familia.

“LE ROBARON SU IDENTIDAD”

La sensación de desigualdad atraviesa todo el relato. “A este hombre le dieron todo rápido. A nosotros no nos atienden. ¿Cómo puede firmarse una orden así sin un ADN, sin saber que Florencia ya no tenía relación con él?”, cuestionan.

Hoy la causa continúa en el Juzgado de Familia Nº 7 de La Plata. La niña sigue lejos de la familia que reclama su restitución y de un padre que cuenta con pruebas científicas de su vínculo.

Para los allegados de la madre, la situación es clara: “A la nena le robaron la identidad. Ella ya estaba reconocida, tenía su DNI y tenía un padre, aunque todavía él no hubiera tramitado su documento. Nada de eso se tuvo en cuenta”.

Tres años después de aquella orden judicial, la historia permanece abierta. Una niña crece en medio de una disputa que avanza con pasos lentos, mientras la familia que la reclama espera que la Justicia finalmente le devuelva lo que consideran que nunca debió quitarle: su nombre, su historia y su hogar.

“La niña fue alejada de su entorno sin pruebas de filiación ni haber escuchado a la familia”

 

