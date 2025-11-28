Hourcade habló del Plan 2030 para Magdalena

En el marco del nuevo aniversario de Magdalena, el intendente Lisandro Hourcade presentó un fuerte plan de gestión enmarcado en tres ejes claves: generar trabajo a través del Parque Industrial, potenciar el turismo con una nueva marca y crear suelo urbano para garantizar lotes a los vecinos.

La ciudad de la región celebró su 249 aniversario con tres días de festejos con sus vecinos. La jornada oficial tuvo lugar en Plaza San Martín donde se desarrolló el acto protocolar y el desfile popular. La política local estuvo centrada en el discurso de Hourcade, quien dejó un mensaje claro y esperanzador.

“Tenemos la decisión de encarar los próximos seis años con orden, con prioridades claras y sabiendo hacia dónde queremos ir”, comenzó diciendo el maximo funcionario del municipio.

Este año, Hourcade aprovechó la oportunidad para presentar el Plan 2030 el cual contempla, entre otros puntos claves, el avance del nuevo Parque Industrial para generar empleo genuino para los vecinos. “Magdalena necesita trabajo, oportunidades. Necesita que los jóvenes puedan imaginar un futuro acá y para eso necesitamos que las empresas vean en nuestra ciudad un buen lugar para invertir”, dijo en su discurso, agregando que “va a lanzar un plan de estímulo a la producción”.

La segunda prioridad del Plan 2030 será potenciar el turismo “pero con una lógica clara: crecer sin dejar de ser nosotros”. En el Gobierno municipal ven al sector con una “oportunidad enorme”, con su historia, naturaleza, gastronomía, fiestas tradicionales, balnearios y cultura.

“Todo eso podemos explotarlo de manera sostenible, que respete el ambiente, que valore nuestra identidad y que fortalezca la economía local”, argumentó el Intendente. En ese sentido, Hourcade anunció la creación de una nueva marca para la ciudad que será creada y elegida por los propios vecinos.

Por último, otro de los ejes es la generación de suelo urbano para que haya lotes para la comunidad. “Es parte de este plan generar más de 500 lotes para los jóvenes de Magdalena. Se que es posible y estamos haciendo todo para lograrlo. Y sé también que puede cambiar la vida de muchas, muchas, familias.”

“El Plan 2030 no es del intendente ni del gobierno municipal, es de cada uno de ustedes que quieren ver a Magdalena crecer, progresar y mantener lo que la hace única”, cerró Hourcade ante la gente.