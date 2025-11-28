Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

El lunes, la mirada del fútbol argentino estará sobre el partido entre Barracas Central y Gimnasia. Más allá del juego en sí, todo lo que rodea al Guapo, la influencia de Chiqui Tapia y los arbitrajes que empujaron a Barracas (y otros equipos del poder) hacia buenos resultados tensaron la cuerda al máximo.

Gimnasia trata de abstraerse de los extras del partido. En la intimidad de Abasto, nadie quiere poner enfasis en el valor agregado del rival.

El ruido en todo el futbol argentino tal vez ayude a que no haya suspicacias en el análisis final. Una de las figuras triperas en Santa Fe, Renzo Giampaoli, elige ese camino. “De eso trato de no opinar. Trabajamos en la semana para ir a ganar”, manifestó el central.

Con poca continuidad en sus primeros meses en el Lobo, Giampaoli se afianzó en los últimos tiempos. Cómo todo el equipo, ganó confianza con los buenos resultados y se llusiona con la semifinal. “Con el envión que venimos podemos sacar un resultado favorable. Estos partidos de mata-mata son muy diferentes. El fútbol argentino es muy parejo pero tenemos un envión anímico muy bueno. Sabemos contra el rival que jugamos pero iremos para adelante, a intentar ganar con nuestras herramientas”, dijo el 4, que heredó puesto y número del Yacaré Morales.

Este ciclo de Fernando Zaniratto cambió la imagen de todo Gimnasia. Los resultados también cambiaron las caras dentro del plantel. “Estoy contento. Venía de una lesión y desde que agarró Lucho me dio la confianza. No tuve un buen clásico y me siguió bancando”, recordó Giampaoli, agradecido con el entrenador.

Confianza es la palabra clave en el Lobo. Por eso Giampaoli también remarcó el apoyo de los defensores. “Mis compañeros también me dan mucha confianza. Con Enzo nos entendemos muy bien, cuando me tocó con Gastón también”.

“Me siento muy bien en el club, estoy muy bien. Ojalá que podamos lograr el objetivo que todos queremos”, declaró Giampaoli. La finalización de su vínculo con Gimnasia y debe volver a Boca, ya que no hay opción de compra del pase. Después, se verá si la nueva dirigencia puede dialogar con sus pares xeneizes. Aquí y ahora, tiene la cabeza puesta en el equipo.

“Estoy enfocado 100% en lo futbolístico, lo que tenga que pasar se verá más adelante. Quiero terminar de la mejor manera en el club y descansar con la familia después de un año muy duro”.

De todos modos, Renzo Giampaoli prometió dar lo mejor de sí y no cerró la puerta a una eventual continuidad.

“Hay que disfrutar de las victorias y hasta donde lleguemos voy a dar lo mejor para Gimnasia. Si me toca quedarme bienvenido sea y si no, estaré igualmente muy agradecido con el club”, expresó.

Con cuatro victorias la hilo, Gimnasia atraviesa un gran momento en una etapa clave del campeonato.

El partido ante Unión, en una instancia definitoria, terminó de convencer a los jugadores de que se puede ir por más. “La verdad que el equipo mostró un carácter muy bueno. Sabíamos que Unión era uno de los peores rivales que nos podía haber tocado. Por eso estamos tan contentos con la clasificación”.

Si hubo un toque de atención, fue hacer perdido la pelota ante el Tatengue.

De todos modos, Giampaoli se sintió cómodo, aún algo más exigido. “Sabíamos que en el segundo tiempo nos iban a cargar el área, ya en la primera parte nos tiraron varios centros. Nos sentimos bien, cómodos. Y después entró Germán a dar una mano, que es un jugador importante para el juego aéreo”.

Con otras características, Barracas promete también un combate donde el juego directo no permitirá distracciones. Y la zaga central, hoy, es uno de los puntos más altos del rendimiento de un equipo tripero que abre la puerta a la ilusión.

