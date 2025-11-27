Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte
Volkswagen Argentina emitió un masivo llamado a revisión para 55.755 vehículos vendidos en el país, tras detectar posibles fallas en el airbag del conductor, específicamente en el generador de gas —el componente responsable de inflar la bolsa al momento de un impacto—. Se trata de una campaña preventiva que apunta a evitar incidentes potencialmente graves vinculados al sistema de seguridad.
La marca advirtió que un lote de infladores podría degradarse con el paso del tiempo, especialmente en zonas con altas temperaturas, humedad elevada y fuertes variaciones térmicas. Bajo esas condiciones, el dispositivo podría desplegarse de forma incorrecta y, en casos extremos, liberar fragmentos metálicos hacia el habitáculo, con riesgo de lesiones para los ocupantes.
Los modelos afectados
Según la información brindada por la automotriz, los vehículos alcanzados por la campaña son:
Volkswagen Suran
Fabricadas entre el 22/06/2011 y el 07/06/2013, comercializadas hasta 2021.
Volkswagen Fox
Fabricación entre el 29/03/2012 y el 24/04/2013, con ventas hasta 2017.
Volkswagen Gol
Producidos del 18/06/2011 al 20/02/2014, distribuidos hasta 2017.
Volkswagen Voyage
Unidades fabricadas entre el 05/06/2011 y el 20/02/2014, comercializadas hasta 2015.
Volkswagen Saveiro
Producción entre el 22/05/2011 y el 03/06/2013.
En todos los casos, la posible falla está asociada al airbag del volante.
Qué deben hacer los propietarios
Volkswagen indicó que los usuarios deberán solicitar un turno en un concesionario oficial para realizar la verificación del sistema de airbag. En caso de ser necesario, se procederá al reemplazo gratuito del generador de gas.
La marca aclaró que esta campaña es 100% preventiva: no todos los vehículos presentan el desperfecto, pero el riesgo existe y la recomendación es no demorar la revisión.
Un problema que se remonta a años atrás
La automotriz señaló que este tipo de incidentes está relacionado con un lote de proveedores cuyos infladores sufren degradación con el tiempo. La situación guarda similitudes con el conocido caso de los airbags Takata, que derivó en millones de vehículos afectados en todo el mundo por el desprendimiento de fragmentos en plena activación.
Si bien Volkswagen ya había detectado este inconveniente hace varios años, existen aún miles de clientes que nunca concurrieron al servicio oficial, razón por la cual la compañía decidió reforzar la convocatoria.
Cómo verificar si un vehículo está afectado
Los usuarios pueden ingresar el número de chasis (VIN) en el sitio oficial de Volkswagen Argentina o comunicarse con la red de concesionarios para confirmar si su unidad está dentro del llamado. La revisión y el eventual recambio no tienen costo.
