Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Gratis con EL DIA, salió hoy la tarjeta del Cartonazo: pozo de $2.000.000 y $300.000 por línea

Información General

Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados

Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
27 de Noviembre de 2025 | 17:25

Escuchar esta nota

 

Volkswagen Argentina emitió un masivo llamado a revisión para 55.755 vehículos vendidos en el país, tras detectar posibles fallas en el airbag del conductor, específicamente en el generador de gas —el componente responsable de inflar la bolsa al momento de un impacto—. Se trata de una campaña preventiva que apunta a evitar incidentes potencialmente graves vinculados al sistema de seguridad.

La marca advirtió que un lote de infladores podría degradarse con el paso del tiempo, especialmente en zonas con altas temperaturas, humedad elevada y fuertes variaciones térmicas. Bajo esas condiciones, el dispositivo podría desplegarse de forma incorrecta y, en casos extremos, liberar fragmentos metálicos hacia el habitáculo, con riesgo de lesiones para los ocupantes.

Los modelos afectados

Según la información brindada por la automotriz, los vehículos alcanzados por la campaña son:

Volkswagen Suran
Fabricadas entre el 22/06/2011 y el 07/06/2013, comercializadas hasta 2021.

LE PUEDE INTERESAR

Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal

LE PUEDE INTERESAR

Detectan un posible rastro de materia oscura

Volkswagen Fox
Fabricación entre el 29/03/2012 y el 24/04/2013, con ventas hasta 2017.

Volkswagen Gol
Producidos del 18/06/2011 al 20/02/2014, distribuidos hasta 2017.

Volkswagen Voyage
Unidades fabricadas entre el 05/06/2011 y el 20/02/2014, comercializadas hasta 2015.

Volkswagen Saveiro
Producción entre el 22/05/2011 y el 03/06/2013.


En todos los casos, la posible falla está asociada al airbag del volante.

Qué deben hacer los propietarios

Volkswagen indicó que los usuarios deberán solicitar un turno en un concesionario oficial para realizar la verificación del sistema de airbag. En caso de ser necesario, se procederá al reemplazo gratuito del generador de gas.

La marca aclaró que esta campaña es 100% preventiva: no todos los vehículos presentan el desperfecto, pero el riesgo existe y la recomendación es no demorar la revisión.

Un problema que se remonta a años atrás

La automotriz señaló que este tipo de incidentes está relacionado con un lote de proveedores cuyos infladores sufren degradación con el tiempo. La situación guarda similitudes con el conocido caso de los airbags Takata, que derivó en millones de vehículos afectados en todo el mundo por el desprendimiento de fragmentos en plena activación.

Si bien Volkswagen ya había detectado este inconveniente hace varios años, existen aún miles de clientes que nunca concurrieron al servicio oficial, razón por la cual la compañía decidió reforzar la convocatoria.

Cómo verificar si un vehículo está afectado

Los usuarios pueden ingresar el número de chasis (VIN) en el sitio oficial de Volkswagen Argentina o comunicarse con la red de concesionarios para confirmar si su unidad está dentro del llamado. La revisión y el eventual recambio no tienen costo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

VIDEO.- Fuego y tensión vecinal en Tolosa: bomberos sofocaron un voraz incendio en un depósito

En fotos y videos | Impactante accidente en la Autopista La Plata: un camión quedó "colgado"

Crimen de la psiquiatra en City Bell: quién es el jardinero sospechado de ser el brutal asesino

Estudiantes jugará el sábado y Gimnasia, el lunes: días y horarios confirmados de cuartos de final

El descargo de Estudiantes ante AFA por el pasillo: desligaron a los jugadores y fallará el Tribunal de Ética
+ Leidas

Día D para Estudiantes, que conoce si hay sanción: multa económica pero presionan para que castiguen al plantel o a Verón

Un juicio laboral pone en jaque a un conocido restó

Presupuesto 2026 ya es Ley: Patente e Inmobiliario, entre los puntos clave, y las trabas para el endeudamiento

En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Con cambios en las alturas y viviendas por parcela, el nuevo COU avanza en el Concejo

Equipo máster del San Luis, campeón nacional

Árbitros y VAR confirmados para Central Córdoba - Estudiantes y Barracas - Gimnasia
Últimas noticias de Información General

Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal

Detectan un posible rastro de materia oscura

Lanzan la primera vacuna argentina para tratar el melanoma de alto riesgo

La Anmat ordenó retirar del mercado varios lotes del Laboratorio Rigecin: "Desvío de calidad"
Policiales
Chocaron un auto y una moto en Villa Elvira: hay un motociclista herido
Conmoción tras el hallazgo de un joven sin vida en una vivienda de Ensenada
VIDEO. Un auto ardió en llamas en plena Autopista La Plata
Con una cuchilla y una "yuga": atraparon a una banda juvenil que tenía en vilo a la zona céntrica
Detenidos por maltrato animal en La Plata y ocho perros en condiciones extremas
La Ciudad
En medio del mini verano, lanzan alerta amarilla por tormentas fuertes este jueves en La Plata: ¿a qué hora llegan?
VIDEO. Festejos de egresados en La Plata: basura, espuma y botellas en las escalinatas de la Catedral
27/11/2025 | UN DÍA MÁS.- Día de Defensa Civil en Plaza Moreno, festejos escolares y mucha tensión en la AFA
Quiénes son los médicos que se suman al Consejo Directivo de la Agremiación Médica Platense
Alak acompañó el inicio del congreso que celebra los 60 años de la Facultad de Odontología
Deportes
El Muñeco Gallardo pasa la escoba en River: ¿dos de los futbolistas pegan la vuelta al Lobo?
Apoyo al Pincha y en contra de la AFA: hinchas de clubes rechazaron los comunicados y acusan a sus dirigentes de "seca-nucas"
Colapinto calienta motores en Qatar: se viene una primera jornada movida y cómo sigue la agenda
Árbitros de playoffs: ¿cómo le fue a Estudiantes con Falcón Pérez y a Gimnasia con Mastrángelo?
Copa creatividad: una familia de Estudiantes festejó el cumpleaños de espaldas y hasta hubo "torta pasillo"
Espectáculos
Tras la denuncia de Pilar Smith, Daniel Gómez Rinaldi pidió disculpas y admitió que “estuvo mal”
Tenso cruce entre Yanina Latorre y Romina Scalora: “Sos peroncha y feminista”
Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez
Casamiento cancelado: los motivos para la decisión de Marianela Mirra y José Alperovich
Wanda Nara, complicada tras la detención de su ex abogado: el dato de la denuncia  que la salpica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla