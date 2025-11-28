Actividades: peña de fin de año, taller y presentación

CONTACTOS

abastense: peña de fin de año

El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada tiene un costo de 9.000 pesos y en la puerta costará 12.000 pesos. Contacto: 221 3188988.

TALLER INFANTIL EN CAPITAL CHICA

Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.

presentación de libro

Hoy desde las 19, en Cuarto Propio Libros (42 entre 8 y 9), se presentará el libro “Eso que falta”, de la platense Guadalupe Reboredo. Acompañan la bookstagramer Nadia Aguirre y se realizará una selección de vinos.