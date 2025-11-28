Actividades: peña de fin de año, taller y presentación

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Inauguran un mural con mosaicos en el Jardín 954, de 54 entre 19 y 20
En City Bell advirtieron por la falta de la tapa de una cloaca en 466 y 21
abastense: peña de fin de año
El Club Abastense (520 y 208) realizará una peña el domingo 7 de diciembre, a las 20.30. Según se informó, habrá comida típica, música y danzas con la participación del conjunto “Estampas Gauchas”. La entrada anticipada tiene un costo de 9.000 pesos y en la puerta costará 12.000 pesos. Contacto: 221 3188988.
Taller Infantil de música, movimiento y expresión en el Club Capital Chica de Los Hornos (66 entre 156 y 157). La actividad está destinada a niños de entre 6 y 12 años. Hay juegos, danzas y construcción de instrumentos, entre otras propuestas. Las clases son los lunes de 19 a 20 y los viernes de 17.15 a 18.15.
Hoy desde las 19, en Cuarto Propio Libros (42 entre 8 y 9), se presentará el libro “Eso que falta”, de la platense Guadalupe Reboredo. Acompañan la bookstagramer Nadia Aguirre y se realizará una selección de vinos.
