Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
El Mundo |LA GUERRA EN EUROPA DEL ESTE

“Se van o los arrasamos”: Putin avisa al ejército ucraniano

El líder ruso dijo que el plan de paz de EE UU es un “conjunto de temas propuestos para discusión” y advirtió al ejército de Kiev que se retire de los territorios que ocupa

“Se van o los arrasamos”: Putin avisa al ejército ucraniano

El presidente ruso Vladmir Putini, duro con Ucrania / Archivo AP

28 de Noviembre de 2025 | 01:18
Edición impresa

Las propuestas de Estados Unidos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania ofrecen un punto de partida para las conversaciones, según afirmó ayer el presidente ruso Vladimir Putin, mientras instaba a las fuerzas ucranianas a retirarse o ser arrasadas por el ejército de Rusia.

“Necesitamos sentarnos y discutir esto seriamente”, dijo Putin a los periodistas al final de una visita de tres días a Kirguistán. “Cada palabra importa”.

Describió el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, como “un conjunto de temas propuestos para discusión” en lugar de un borrador de acuerdo.

“Si las tropas ucranianas se retiran de los territorios que ocupan, las hostilidades cesarán. Si no se retiran, lograremos esto por la fuerza”, manifestó el líder ruso.

Hasta ahora, los funcionarios del Kremlin han tenido poco que decir sobre el plan de paz presentado la semana pasada por Trump. Desde la invasión de Rusia a su vecino, Putin no ha mostrado disposición a ceder en sus objetivos en Ucrania, a pesar de la presión de Trump para llegar a un acuerdo.

El mandatario ruso ha exigido previamente que Ucrania se retire completamente de la totalidad de las regiones de Donetsk, Luhansk, Jersón y Zaporiyia antes de que Rusia considere cualquier tipo de “negociaciones de paz”, incluyendo notablemente áreas de cada una de esas regiones que Rusia no ocupa.

LE PUEDE INTERESAR

El tirador de Washington había trabajado en la CIA

LE PUEDE INTERESAR

El Papa anima a Turquía a ser una “fuerza de paz”

También quiere evitar que Ucrania se una a la OTAN y albergue tropas occidentales, lo que permitiría que Moscú atrajera gradualmente al país a su órbita.

El enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, visitará Moscú la próxima semana, según el Kremlin, mientras que el secretario del Ejército de Estados Unidos, Dan Driscoll, quien en las últimas semanas ha desempeñado un papel destacado en los esfuerzos de paz, podría viajar a Kiev.

Las propuestas de paz iniciales de Estados Unidos parecían estar fuertemente inclinadas hacia las demandas rusas, pero una versión enmendada surgió de las conversaciones efectuadas el domingo en Ginebra entre funcionarios estadounidenses y ucranianos. Los líderes europeos, marginados y temerosos por su propia seguridad en medio de la agresión rusa, buscan participar más profundamente en el proceso.

LA ESTRATEGIA DEL KREMLIN

Los analistas dicen que Putin intenta dejar que el compromiso de los países occidentales de apoyar el esfuerzo bélico de Ucrania se desvanezca. Trump ha señalado previamente que podría retirarse de los esfuerzos para detener los combates si no hay progreso.

Los funcionarios europeos dicen que Putin está dando largas porque Rusia quiere apoderarse de más partes de Ucrania antes de aceptar cualquier acuerdo.

Los funcionarios rusos han afirmado que tienen ventaja en el campo de batalla en Ucrania, aunque su lento avance ha sido costoso en términos de bajas y armamento.

El miércoles, el Instituto para el Estudio de la Guerra puso en duda las afirmaciones rusas de que su invasión es imparable, ya que aún tiene dificultades para capturar ciudades en la región oriental de Donetsk.

“Los datos sobre la tasa de avance de las fuerzas rusas indican que una victoria militar rusa en Ucrania no es inevitable, y una rápida toma rusa del resto del óblast (región) de Donetsk no es inminente”, dijo el grupo de expertos con sede en Washington.

“Los recientes avances rusos en otras partes del frente han sido en gran medida oportunistas y han aprovechado las condiciones climáticas estacionales”.

En el ejemplo más reciente de tensión entre Moscú y los países europeos, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo el jueves que ordenó el cierre del Consulado General de Polonia en la ciudad oriental de Irkutsk.

La medida recíproca se produce tras el cierre del Consulado General de Rusia en la ciudad polaca de Gdansk en noviembre. En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia dijo que Moscú no “permitirá que tales acciones queden sin respuesta”.

Polonia anunció el cierre del consulado de Gdansk después de que una línea ferroviaria cerca de Varsovia fuera saboteada a mediados de noviembre. El primer ministro polaco, Donald Tusk, dijo más tarde que se sospechaba que dos ciudadanos ucranianos que trabajaban para Rusia llevaron a cabo el ataque.

El ejército de Ucrania no solo está bajo presión en el campo de batalla. El gobierno del presidente ucraniano Volodimir Zelenski está sumido en un gran escándalo de corrupción y carece de dinero.

En un hecho que ofrece cierto alivio, Ucrania alcanzó un acuerdo para que el Fondo Monetario Internacional proporcione 8.100 millones de dólares durante cuatro años, según un comunicado de la institución. El dinero proviene de un fondo que ayuda a países que enfrentan dificultades de pago a mediano plazo.

Pero el presupuesto estatal de Ucrania y las necesidades militares para 2026 y 2027 se estiman en 153.000 millones de dólares. (AP)

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Kiev rechaza enmiendas a la Constitución que estén vinculadas a cesiones de territorio
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Duro fallo de la AFA contra Estudiantes: sanción de seis meses a Verón, suspensión a los jugadores y multa millonaria

Egresada de La Plata: ¿quién era la periodista que murió al caer de un acantilado en Mar del Plata?

Hasta acá llegó el amor: dolor en LAM por el adiós a Yanina Latorre

"Acusado por algo que no hice": el Demonio García rompió el silencio tras su condena en La Plata

Visitante Ilustre de La Plata: así será el homenaje a La Mona Jiménez

La Plata: aprobaron el Presupuesto 2026 y el nuevo Sistema de Transporte

Rial vs Joni Viale: el escándalo AFA desató una guerra entre periodistas con acusaciones "millonarias en dólares"
+ Leidas

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

Declaran la emergencia económica bonaerense

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Estudiantes emprende su expedición a Santiago

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia
Últimas noticias de El Mundo

El tirador de Washington había trabajado en la CIA

El Papa anima a Turquía a ser una “fuerza de paz”

Colorido desfile por el Día de Acción de Gracias

El Congreso de Francia ratifica su oposición al Mercosur
Información General
Identidad arrebatada: la Justicia entregó una beba a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal
Deportes
AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha
Estudiantes emprende su expedición a Santiago
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026
La idea de Úbeda es repetir el mismo equipo
Policiales
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción por la muerte de una periodista egresada en La Plata
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Makintach apelará su destitución ante la Corte

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla