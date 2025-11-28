Makintach apelará su destitución ante la Corte

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
La defensa de la ex jueza Julieta Makintach presentará un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el objetivo de apelar la destitución dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento. Darío Saldaño, uno de los abogados de la ex magistrada, expresó que tiene previsto radicar el escrito en las próximas horas en el máximo tribunal: “Lo estoy terminando de pulir”.
En este sentido, el letrado manifestó que “todos los días” charla con Makintach, quien ahora se encuentra “más tranquila”. La ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro fue destituida e inhabilitada para ejercer cargos en el Poder Judicial tras el fallo por unanimidad del Jurado de Enjuiciamiento en el edificio Anexo de la Cámara de Senadores bonaerense, en La Plata.
En la causa penal se le impuso “la prohibición de mantener cualquier tipo de contacto con los testigos del presente proceso, mediante cualquier medio, quedando comprendido todo contacto directo, indirecto o por interpósita persona, así como comunicaciones telefónicas, mensajes electrónicos, aplicaciones de mensajería, redes sociales, publicaciones, comentarios o referencias que puedan alcanzarlos de manera directa o indirecta”.
Por otro lado cabe informar que los fiscales que investigan a la ex jueza Makintach citaron a declaración indagatoria a la secretaria del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, donde se llevó a cabo el juicio nulo por la muerte de Diego Armando Maradona.
La testimonial de Laura Minici, quien participó de las audiencias entre marzo y mayo pasado, se llevará a cabo el 10 de diciembre. A su vez, los fiscales Carolina Asprella, José Ignacio Amallo y Cecilia Chaieb, de la UFI N°1 de San Isidro pidieron la incorporación de una entrevista que la ex magistrada y la sentencia dictaminada por el Jurado de Enjuiciamiento que la destituyó.
