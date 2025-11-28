Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Luego de que el titular de la UOCRA, Gerardo Martínez, en nombre de la Confederación General del Trabajo (CGT) se mostrara crítico de la Reforma Laboral en la que trabaja el Poder Ejecutivo, en Casa Rosada aseguran que se trata de una postura “esperable” y remarcan que “hay más acuerdos” que diferencias con los sindicalistas.
“Es lo que tiene que decir. Hay más acuerdos porque el sindicalismo y este Gobierno tiene los mismos intereses”, sostuvo un vocero del Gobierno sobre los dichos de Martínez. Lo cierto es que descuenta que tanto la central como la administración libertaria buscan terminar con el trabajo informal.
En Balcarce 50, admiten que “el diablo está en los detalles” en referencia al borrador de la “modernización” laboral, aún pendiente de presentación, lo que complejiza las negociaciones con la CGT. “Nosotros hablamos de una modernización laboral que atienda sin perder derechos”, cruzó el titular de la UOCRA en la previa al intercambio del Consejo de Mayo del pasado miércoles.
Si bien los dichos no cayeron simpáticos en la administración libertaria, debido a que la letra final aún está en definición, algunos actores del Gobierno se muestran tranquilos por el futuro de la relación. Incluso, esperan que adopten medidas de fuerza como parte de los pasos necesarios en su rechazo de cara a las bases sindicales.
El gremio de estatales ATE resolvió ayer llevar adelante un paro nacional el día en que el Congreso trate la reforma laboral, además de protestas “sorpresivas” durante diciembre.
Así lo definió el gremio en el Consejo Federal realizado en San Luis, según informó ATE en un comunicado. Las 191 seccionales votaron por unanimidad para llevar adelante protestas sorpresa.
LE PUEDE INTERESAR
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
LE PUEDE INTERESAR
Hourcade habló del Plan 2030 para Magdalena
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí