La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial
Las expensas de diciembre subirán hasta un 35 por ciento en la Ciudad
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
Caputo defendió el valor del dólar y lo justificó con las exportaciones
El Gobierno le baja el tono a las críticas desde la CGT por la reforma laboral
El Concejo aprobó el Presupuesto 2026, la ordenanza Fiscal y el pliego de los micros
Fuerte suba de las acciones, mientras que el dólar se durmió una siesta
Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas
El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias
La Biblioteca Central realizará un club de lectura para chicos de 14 a 20 años
Una platense preside la Confederación Farmacéutica Argentina
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Vapuleó a Argentinos por 4-0 y ahora irá por el título ante Boca. Las únicas coronas en la divisional fueron en 1929 y 1948
EstanciaChica fue escenario de la histórica clasificación de la Reserva de Gimnasia a la final del Torneo Proyección 2025, después una tremenda actuación individual y colectiva que terminó con una contundente victoria por 4-0 sobre Argentinos Juniors, en una de las semifinales de la competencia. Enfrentará en la final a Boca.
El equipo que dirige Ricardo Kuzemka (con fuerte injerencia de Fernando Zaniratto, el formador de este grupo), definirá el título ante el Xeneize, el ganador de la otra llave. El partido decisivo se disputará el miércoles 3 de diciembre, en el estadio Florencio Sola, con horario a definir y ambas parcialidades.
Como dato estadístico, los únicos dos títulos de Gimnasia en esta divisional fueron en 1929 y 1948. La gran figura de la tarde en Abasto fue el delantero Jorge De Asís, nacido en Concordia hace 19 años (categoría 2006), quien marcó un “hat trick”; mientras que la restante conquista mens sana fue obra de Juan Cruz Cortazzo.
La primera parte fue pareja, con momentos favorables para ambos. El Bicho comenzó mejor y generó la primera situación clara, a los 12. Sin embargo, a los 41, una acción clave inclinó la balanza: el arquero visitante derribó al 9 tripero dentro del área, y De Asís, con personalidad, transformó el penal en el 1-0.
En la parte final, Gimnasia exhibió todo su potencial, y terminó pasando por arriba a su rival. A los 11, apareció otra vez De Asís para cambiar la historia. Tras una gran jugada colectiva, el delantero salió del área, enganchó hacia adentro y definió cruzado, abajo, para el 2-0.
El Tripero no bajó el ritmo y De Asís terminó de adueñarse de la tarde. Con presión alta, recuperación y una definición limpia tras pase de Bolzán, el 9 completó su hat-trick, a los 22. Y sobre el cierre (36), tras un centro al área, Gonzalo González ganó de arriba, el arquero dio un rebote corto y Cortazzo apareció para sellar el 4-0.
LE PUEDE INTERESAR
Para el DT, “equipo que gana no se toca”
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes tras la sanción: respaldó a Verón, Núñez y jugadores
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí