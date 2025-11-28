Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Con un "hat trick" de jorge de asís, la gran figura

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles

Vapuleó a Argentinos por 4-0 y ahora irá por el título ante Boca. Las únicas coronas en la divisional fueron en 1929 y 1948

López García, Bolzán y De Asís en pleno festejo del lobo tras la goleada

28 de Noviembre de 2025
Edición impresa

EstanciaChica fue escenario de la histórica clasificación de la Reserva de Gimnasia a la final del Torneo Proyección 2025, después una tremenda actuación individual y colectiva que terminó con una contundente victoria por 4-0 sobre Argentinos Juniors, en una de las semifinales de la competencia. Enfrentará en la final a Boca.

El equipo que dirige Ricardo Kuzemka (con fuerte injerencia de Fernando Zaniratto, el formador de este grupo), definirá el título ante el Xeneize, el ganador de la otra llave. El partido decisivo se disputará el miércoles 3 de diciembre, en el estadio Florencio Sola, con horario a definir y ambas parcialidades.

Como dato estadístico, los únicos dos títulos de Gimnasia en esta divisional fueron en 1929 y 1948. La gran figura de la tarde en Abasto fue el delantero Jorge De Asís, nacido en Concordia hace 19 años (categoría 2006), quien marcó un “hat trick”; mientras que la restante conquista mens sana fue obra de Juan Cruz Cortazzo.

La primera parte fue pareja, con momentos favorables para ambos. El Bicho comenzó mejor y generó la primera situación clara, a los 12. Sin embargo, a los 41, una acción clave inclinó la balanza: el arquero visitante derribó al 9 tripero dentro del área, y De Asís, con personalidad, transformó el penal en el 1-0.

En la parte final, Gimnasia exhibió todo su potencial, y terminó pasando por arriba a su rival. A los 11, apareció otra vez De Asís para cambiar la historia. Tras una gran jugada colectiva, el delantero salió del área, enganchó hacia adentro y definió cruzado, abajo, para el 2-0.

El Tripero no bajó el ritmo y De Asís terminó de adueñarse de la tarde. Con presión alta, recuperación y una definición limpia tras pase de Bolzán, el 9 completó su hat-trick, a los 22. Y sobre el cierre (36), tras un centro al área, Gonzalo González ganó de arriba, el arquero dio un rebote corto y Cortazzo apareció para sellar el 4-0.

