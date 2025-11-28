Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Deportes |El Tribunal de Disciplina sancionó a jugadores y a Verón

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

Los 11 futbolistas que le dieron la espalda al plantel de Central recibieron dos fechas de suspensión (pero el año que viene) y el presidente Pincha no podrá ejercer funciones por seis meses. La causa de los PDF posiblemente alterados va por otro carril

AFA no quiere aflojar en su “guerra” con el Pincha

El “espaldazo” de Estudiantes y la sanción del tribunal de disciplina por violar el código Disciplinario y no el boletín supuestamente adulterado

28 de Noviembre de 2025 | 02:24
Edición impresa

La AFA no le puso pausa a su conflicto con Estudiantes, luego de los sucesos de público conocimiento tras la consagración -por decreto- de Rosario Central y el “espaldazo” en Arroyito de parte de los jugadores. Castigó para dar una señal y poco más. Pareció más un mensaje político que deportivo y que profundiza la pelea. Pero profundizó una “guerra” que tiene al fútbol y a la política nacional involucrada. Veamos.

El Tribunal de Disciplina de la Asociación del Fútbol Argentino confirmó el fallo contra Estudiantes: el presidente del club, Juan Sebastián Verón, quedó suspendido durante seis meses para “toda actividad relacionada con el fútbol, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario” y los jugadores involucrados fueron sancionados con dos fechas de suspensión, a cumplir el próximo año y no en este torneo. Pero no aclara que tengan que ser todas en las mismas fechas.

La sanción está basada en “sanciones no escritas” del Código Disciplinario y no del famoso Boletín 6625 de AFA, ese que habría sido adulterado. La demanda penal del propio Club o particulares marcha por otro carril y, por ahora, no avanzó. Pero llegará más pronto que tarde.

La AFA aclaró que las “suspensiones impuestas en el punto 2” del fallo, es decir, las de los futbolistas, se cumplirán recién en el próximo torneo oficial. Por lo tanto, el duelo ante Central Córdoba por los cuartos de final de los Playoffs no se verá afectado por estas sanciones.

Según indicó el fallo, los futbolistas que deberán cumplir el castigo serán: Muslera Fernando, Gómez Román, Núñez Santiago, Palacios Tiago, Farías Facundo, González Pérez Leandro, Arzamendia Santiago, Cetré Eduwin, Piovi Ezequiel, Medina Cristian y Amondarain Mikel.

Aquí es donde el fallo pierde más valor y muestra debilidad o falta de convicción. Si para el Tribunal fue tan grave lo realizado por los jugadores le hubiese aplicado la sanción ahora y no dejarla en suspenso para el próximo año. Fue “un mensaje más que un castigo efectivo”. Es más, si como todos los años se aplicase la amnistía a los jugadores suspendidos no habrá un solo jugador que deba cumplir las fechas de suspensión.

“La disciplina no autoriza que esa disconformidad se exprese mediante actos públicos que suponen la humillación simbólica del adversario o la desnaturalización de los ritos de respeto que rodean la competición”, dice el informe y critica el accionar de los jugadores pero no hace mención a los agravios del tesorero Pablo Toviggino en las redes. Hubo un párrafo para no criticarlo al hablar de las expresiones en X: “aun cuando pudieran considerarse desacertadas o desafortunadas, resultan irrelevantes a los fines del presente juicio disciplinario”.

Entre las “perlas” del informe está la observación sobre el rol de los menores con los jugadores del Pincha: “al darse vuelta y soltarles la mano para ejecutar el gesto de espaldas, los dejaron momentáneamente solos y desatendidos en un contexto de máxima exposición, transmitiendo un mensaje contrario al rol ejemplar que los futbolistas profesionales deben asumir frente a la niñez y a la comunidad futbolística en su conjunto”.

Otra resolución impacta directamente en el armado del equipo de Eduardo Domínguez: Santiago Núñez no podrá llevar la cinta de capitán durante tres meses. El Tribunal sostuvo que se trata de una medida accesoria motivada por su rol de liderazgo dentro del plantel y por las facultades disciplinarias previstas en el reglamento.

El golpe es más a Verón que a los jugadores

Otro de los castigos es para el presidente Juan Sebastián Verón, quien no podrá entrar en funciones ni asistir a eventos futbolísticos por espacio de seis meses. Además, deberá afrontar una multa de 4.000 dólares por “conducta ofensiva y violación de los principios del juego limpio”.

El Pincha expresó públicamente su total apoyo en las redes a Verón, Núñez y todo el plantel. Apelará la sanción a la Brujita y en caso de no tener lugar el Club tiene decidido acudir al TAS. Su esposa Valentina Martin se expresó en Instagram y pidió “fuera mafiosos del fútbol argentino”. Y fue más allá: “Tiene más huevos que el sorete que ganó el Mundial y vive en Miami”. Esa publicación rápidamente fue borrada.

Por último, el Tribunal dispuso continuar las actuaciones sobre otros integrantes de la Comisión Directiva de Estudiantes, con el fin de determinar si corresponden nuevas sanciones por los hechos investigados.

El fallo generó un fuerte impacto institucional en Estudiantes, que ahora deberá reorganizar su estructura dirigencial y deportiva mientras avanza la investigación.

La suspensión de Verón, figura central en la conducción del club, obliga a una redistribución de responsabilidades en un momento clave de la competencia, aunque desde la entidad aseguran que el trabajo cotidiano continuará con normalidad.

En este escenario, Estudiantes afrontará el tramo decisivo del torneo con desafíos tanto dentro como fuera de la cancha.

 

Multimedia

El “espaldazo” de Estudiantes y la sanción del tribunal de disciplina por violar el código Disciplinario y no el boletín supuestamente adulterado

