Viernes inestable, descenso de la temperatura y posibles lluvias para el fin de semana en La Plata

La ciudad de La Plata vivirá este viernes una jornada marcada por la inestabilidad y un notorio descenso en la temperatura, luego de varios días consecutivos de calor. Según el pronóstico, se espera nubosidad variable, con un ambiente más fresco y la presencia de vientos moderados del este, que podrían intensificarse con ráfagas durante diferentes momentos del día.

Las marcas térmicas estarán lejos de los valores elevados que dominaron la semana: la mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará solo los 25°C, configurando una jornada más templada y con sensación de humedad.

El tiempo inestable será el anticipo de lo que se proyecta para el fin de semana. Los especialistas prevén que las lluvias continuarán durante sábado y domingo, con chaparrones intermitentes y condiciones poco favorables para actividades al aire libre. También se espera que la temperatura se mantenga en valores moderados, sin picos de calor.