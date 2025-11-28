Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar
La Ciudad

Viernes inestable, descenso de la temperatura y posibles lluvias para el fin de semana en La Plata

Viernes inestable, descenso de la temperatura y posibles lluvias para el fin de semana en La Plata
28 de Noviembre de 2025 | 07:26

Escuchar esta nota

La ciudad de La Plata vivirá este viernes una jornada marcada por la inestabilidad y un notorio descenso en la temperatura, luego de varios días consecutivos de calor. Según el pronóstico, se espera nubosidad variable, con un ambiente más fresco y la presencia de vientos moderados del este, que podrían intensificarse con ráfagas durante diferentes momentos del día.

Las marcas térmicas estarán lejos de los valores elevados que dominaron la semana: la mínima será de 16°C, mientras que la máxima alcanzará solo los 25°C, configurando una jornada más templada y con sensación de humedad.

El tiempo inestable será el anticipo de lo que se proyecta para el fin de semana. Los especialistas prevén que las lluvias continuarán durante sábado y domingo, con chaparrones intermitentes y condiciones poco favorables para actividades al aire libre. También se espera que la temperatura se mantenga en valores moderados, sin picos de calor.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Reacción tras el fallo: el posteo de la esposa de Verón y una bomba contra Messi

Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”

La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”

Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia

La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
+ Leidas

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Declaran la emergencia económica bonaerense: qué significa y el impacto de la medida

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes

Estudiantes emprende su expedición a Santiago

La Reserva del Lobo a la final con fútbol y goles: ahora define con Boca para hacer historia

Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026

La agremiación médica renovó autoridades

Día D para la ley de Financiamiento que pide la Provincia
Últimas noticias de La Ciudad

Qué se podrá construir y qué no en La Plata si se vota el nuevo Código de Ordenamiento Territorial

Verdura que vuelve y se tira: la caída del consumo pega en las quintas

El veranito le abre paso a un fin de semana en el que dominarán las lluvias

Llega el calor y vuelven a aparecer los alacranes
Deportes
Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
Estudiantes emprende su expedición a Santiago
Giampaoli “Con el envión podemos sacar un resultado favorable”
Gallardo pasó la escoba y borró a varios referentes para el 2026
La idea de Úbeda es repetir el mismo equipo
Espectáculos
La Mona Jiménez: de su encuentro con Rodrigo en La Plata y el sueño que le frustró Bin Laden, a su vitalidad a los 74
El teatro se encuentra con la memoria bonaerense
“Tarde o temprano”: familias que penden de un hilo o de un secreto
Paolo Sorrentino: el más maradoniano de los cineastas, de visita desde Nápoles
La muerte que entristece al equipo de “Intrusos”
Policiales
Cada vez más complicado: convalidaron la detención del jardinero
Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos
Conmoción: qué se sabe de la tremenda muerte de una periodista egresada en La Plata
Hell’s Angels vs. Tehuelches: ola de allanamientos y giro en la causa
Makintach apelará su destitución ante la Corte
Información General
Identidad arrebatada en La Plata: el caso de la beba que la Justicia entregó a un hombre que no era su papá
Salvan la vida de un niño autorizando una cirugía que sus padres rechazaban
Hourcade presentó el Plan 2030: “Queremos que Magdalena crezca y que genere oportunidades reales"
Volkswagen llama a revisión urgente de 55.000 autos en Argentina por fallas en los airbags: los modelos afectados
Menopausia: retiran viejas advertencias sobre la terapia hormonal

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla