Barrio Norte “a la buena de Dios” por el nivel asfixiante de robos

En una de las zonas más transitadas de la Ciudad, bordeada y atravesada por distintas vías de acceso y egreso al Centro, emerge el barrio Norte platense, un conglomerado urbano muy tradicional, con sus construcciones típicas, aunque ahora adaptado a las nuevas épocas y con muchos edificios consolidados en casi todas sus manzanas.

Esa descripción de progreso, empero, se ve golpeada por un factor muy negativo: el de la inseguridad, que le quita otro detalle clave del que supo hacer un culto: la tranquilidad.

Hoy vivir en Barrio Norte es sinónimo de miedo y preocupación, ya que el nivel de robos resulta asfixiante. Y no hay reclamo que haya permitido encontrar un camino de salida a esta situación.

“No nos dan bola”, expresó sin eufemismos un frentista ante una consulta de este diario.

Tampoco las alarmas, las rejas, las cámaras y los perros guardianes. El delito supera cualquier escollo y a las pruebas nos remitimos.

Desde el pasado 16 de octubre, comenzó una saga de terror, que le puso los pelos de punta a todos sus habitantes.

Ese día, en la pizzería de 38 entre 2 y 3, ocurrió un asalto a mano armada, que dejó un halo de pavura muy grande.

Así, cada vez que se escucha el ruido de una moto, todos tiemblan.

En esa misma cuadra, a una chica la arrastraron por el piso para quitarle un celular y quemaron un contenedor.

En 6 y 37, motochorros asaltaron una confitería y le pegaron un culatazo en la cabeza a una moza.

En 1 y 37, también delincuentes en dos ruedas le quitaron el maletín a un hombre cuando salía a su trabajo.

En 8 entre 41 y 42, saquearon una vivienda en ausencia de su dueña.

En 40 entre 4 y 5 se registró un golpe comando en una sede gremial de madrugada, de la que escaparon con dos cajas fuertes, una de 80 kilos.

Anteanoche, en 6 entre 35 y 36 asaltaron a una pareja de jubilados y ayer en 6 entre 36 y 37 le tocó a un supermercado.

Párrafo aparte merece el embate a una familia en 33 entre 12 y 13. Pasó el 24 de noviembre último, con un grado de violencia pocas veces visto.

Fueron tres delincuentes los que ganaron su propiedad, alrededor de las 20.40, en momentos en que se repartían las ubicaciones: el dueño se encontraba en la planta baja junto a uno de sus hijos, mientras que la pareja y su hija permanecían en la parte alta.

El episodio se inició cuando esperaban la llegada de dos supuestos compradores de un teléfono iPhone 15 Pro blanco. En ese contexto, y mientras el dueño de casa estaba en la cocina, escuchó un ruido extraño que lo alertó. Al dirigirse hacia el pasillo, se topó con un sujeto armado, vestido con campera inflable azul, jean claro, zapatillas negras y gorra negra con inscripción blanca. El intruso le apuntó directamente y lo amenazó con la frase: “Tírate al piso viejo porque te quemo”.

Después empezaron los golpes y las patadas. El hombre y su hijo terminaron en el hospital Español por cortes en la cabeza y al joven, además, le causaron una fractura en el maxilar superior.

Así, además del celular, les robaron una MacBook Air Pro.