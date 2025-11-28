Se casaron Marianela Mirra y José Alperovich: nuevo look para el ex gobernador de Tucumán

Sanción a jugadores y Verón por el "espaldazo": AFA no quiere aflojar en su “guerra” con Estudiantes
Sucedió. Marianela Mirra se casó con José Alperovich. Pese a que esta semana surgieron dudas sobre si se iba dar la mencionada unión, se vieron las fotos que lo confirman.
Todo se realizó en el departamento de Puerto Madero, donde el ex gobernador de Tucumán cumple una condena domiciliaria de 16 años por abuso sexual a su sobrina.
“No hay mucho para decir: este casamiento está previsto hace tiempo, no hay nada extraño respecto al catering y la ostentación de la que hablan nos perjudica muchísimo. La verdad es un gusto que quisimos darnos: coronar este amor de tanto tiempo. Solo con los testigos requeridos y nunca hubo nada más”, contó Mirra en la tele.
Así, desde la pantalla chica señalaron que si bien Alperovich mantiene contacto con sus hijos, ellos no fueron a la boda. Incluso, ni siquiera existió el contacto para invitarlos porque ya sabía la respuesta. “No hubo ni una conversación porque sus hijos no están de acuerdo con el casamiento.
Finalmente, se supo también que la lista de invitados era de unas 20 personas. La mayoría amigos, en general de la política, y algún que otro familiar.
Vale destacar que, la Justicia impuso una serie de condiciones para que el matrimonio por civil se desarrolle: que la lista de invitados no superase las veinte personas, que el movimiento en el edificio fuera controlado y sólo flashes a puertas adentro.
