Anses: el 9 de marzo inicia el pago de las jubilaciones

Anses informó el calendario de pago de jubilaciones y pensiones de este mes.

El calendario que difundió el organismo nacional es el siguiente:

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo: DNI terminados en 0: 9 de marzo; DNI 1: 10 de marzo; DNI 2: 11 de marzo; DNI 3: 12 de marzo; DNI 4: 13 de marzo; DNI 5: 16 de marzo; DNI 6: 17 de marzo; DNI 7: 18 de marzo; DNI 8: 19 de marzo y DNI 9: 20 de marzo.

Jubilaciones que superan el haber mínimo: DNI terminados en 0 y 1: 23 de marzo; DNI 2 y 3: 25 de marzo; DNI 4 y 5: 26 de marzo; DNI 6 y 7: 27 de marzo; DNI 8 y 9: 30 de marzo.

Pensiones No Contributivas (PNC) cobran con el siguiente esquema: DNI 0 y 1: 9 de marzo; DNI 2 y 3: 10 de marzo; DNI 4 y 5: 11 de marzo; DNI 6 y 7: 12 de marzo y DNI 8 y 9: 13 de marzo