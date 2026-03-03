Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Apertura de las sesiones ordinarias de la legislatura

“Hay otro camino” Kicillof apuntó contra Milei

Dijo que “hay que cambiar el rumbo económico” y llamó a construir una alternativa para 2027 que busca liderar. Denunció la “asfixia financiera” que sufre la Provincia

3 de Marzo de 2026 | 01:38
Axel Kicillof apuntó todos sus cañones contras las políticas del gobierno nacional, afirmó que es “necesario cambiar” el rumbo nacional y aseguró que el país está en recesión. En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias de la Legislatura, también abordó otras cuestiones más allá de las críticas a Javier Milei y lanzó un llamado a construir una alternativa nacional para 2027 que busca protagonizar.

“Hay otro camino”, resumió, luego de disparar una andanada de cuestionamientos a la marcha del gobierno nacional. “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirtha Legrand a Melconian, todos le están señalando al presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, fustigó.

“Después de más de dos años de gobierno, no se cumplió ninguno de los pronósticos del presidente: no se produjo una recuperación rápida, en V corta, ni de ninguna clase”, aseguró el gobernador y añadió: “Vemos en cambio trabajadores despedidos o fuertemente endeudados a los que no les alcanza el salario, empresarios quebrados o al borde del cierre, jubilados pauperizados, estudiantes, docentes, artistas y científicos sin un mango”.

Kicillof fue a la Legislatura en un contexto particular: en medio de un paro de los docentes y un sector de los estatales que impidió el normal inicio de clases y con un disputa abierta con el kirchnerismo. De hecho, el mandatario nunca nombró a la ex presidenta en su discurso.

“Como consecuencia de un verdadero plan de destrucción masiva de la industria nacional, las empresas caen como moscas en todos los rincones del país”. Y luego dijo que desde que asumió el presidente, “cada cuatro minutos se pierde un puesto de trabajo registrado”, continuó el Gobernador en su andanada sobre el gobierno nacional.

Luego cuestionó el recorte de fondos al sector público: “La llamada ‘motosierra’ no se usó para recortar privilegios de la política; sino todo lo contrario: se aplicó sobre jubilaciones, obra pública, programas sociales, universidades y transferencias a las provincias”.

Críticas opositoras pero también de sectores peronistas

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro

“amigos de lo ajeno”

Al describir la llegada a la Casa Rosada de Milei y su impacto sobre la Provincia, Kicillof señaló que “la Provincia tuvo que convertirse además en escudo y red, para proteger a nuestro pueblo frente a un Estado nacional desertor y a un modelo económico desastroso”.

Allí marcó el “condicionante principal de esta nueva etapa”, que es “la asfixia financiera a la que nos somete el gobierno macional. A los bonaerenses nos quitaron recursos que nos corresponden por ley: nos retuvieron y recortaron fondos destinados a jubilaciones, seguridad, el incentivo docente y obras públicas. Son hasta hoy 15 millones de millones de pesos equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto”.

“En otras palabras, es un Gobierno desertor y amigo de lo ajeno, ya que se queda con los recursos de los bonaerenses”, añadió.

Kicillof enumeró como uno de sus logros de su gestión la reducción de los homicidios “con las cifras más bajas en los últimos 25 años”, antes de anunciar una reforma de la ley de seguridad. También anunció que insistirá con un proyecto de producción de medicamentos que el año pasado perdió estado parlamentario por falta de consenso en su propia bancada.

También anunció que firmará un decreto para garantizar el acceso universal a la sala de tres años en la educación Inicial.

Kicillof estuvo acompañado por la vicegobernadora Verónica Magario y buena parte de su gabinete. También estuvieron varios intendentes que reportan a su espacio político como Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela) y Mario Secco (Ensenada). En otro de los palcos aparecieron cuatro alcaldes muy cercanos al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia: Gastón Granados (Ezeiza), Federico Otermín (Lomas de Zamora), Nicolás Mantegazza (San Vicente) y Federico Achával (Pilar).

El discurso fue acompañado por varios sindicalistas que reportan al Movimiento Derecho al Futuro como Roberto Baradel (Suteba), Oscar De Isasi (ATE) Rodolfo Daer y dirigentes de UPCN, entre otros.

Kicillof no dejó pasar la oportunidad para referirse a la construcción de una alternativa nacional que pretende liderar. “El origen de este industricidio, de la destrucción de puestos de trabajo, la caída de la clase media y de que la plata no alcance está en las decisiones políticas de Milei. En consecuencia, no estamos condenados a esta pesadilla. Hay otro camino”, sostuvo.

Y añadió: “Pese a pasarla mal, muchos argentinos no visualizan hoy una alternativa que los entusiasme. La construcción de esa alternativa requiere de mucho más que decir “no a esta política, no a Milei”. Es evidente que tampoco se trata solamente de describir una crisis que todos están viviendo en carne propia. El desafío no es narrar el daño sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que no estamos condenados a este modelo”.

 

Kicillof, durante la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura. Cuestionó a Milei y planteó armar una alternativa para 2027/PBA

