Sin fecha de juicio para la enfermera de Maradona

Ayer se realizó la audiencia preliminar al juicio por jurados populares contra la enfermera Dahiana Madrid, una de las ocho acusadas por la muerte de Diego Armando Maradona, pero las partes continuarán con el análisis de los medios probatorios dentro de un mes.

Fuentes judiciales informaron que la próxima citación es para el 6 de abril. Interviene el TOC N° 7 de San Isidro, a cargo de la jueza María Coelho. Se trata de un debate paralelo al que comenzará el próximo 17 de marzo y se determinarán las supuestas culpabilidades de Leopoldo Luque; Agustina Cosachov; Carlos Díaz; Mariano Perroni; Nancy Edith Forlini; Pedro Di Spagna y Ricardo Almirón.