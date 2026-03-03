Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Gestos de intendentes cercanos a Tapia y la curiosa presencia del palco sindical, en medio de un día de protesta
La ceremonia de la Asamblea Legislativa provincial de ayer fue la sexta que encabeza Axel Kicillof, y a diferencia de las anteriores, esta vez, el Gobernador, su esposa, Soledad Quereilhac y sus dos hijos no cruzaron Plaza San Martín a pie, sino que lo hicieron en auto. Sin embargo, antes de ingresar al palacio de la Legislatura, el mandatario provincial se acercó a las vallas colocadas sobre la Plaza, donde lo esperaba un grupo de militantes que, a diferencia de otras veces, formó parte de una movilización escasa.
También llamó la atención que, a diferencia de las anteriores Asambleas, esta vez Kicillof eligiera no sentarse en la silla del presidente de la Cámara baja, sino que hizo colocar un atril en el estrado, desde donde habló de pie.
Pero una de las cuestiones que más llamaron la atención en el recinto en la tarde de ayer fue la presencia de dirigentes de distintos espacios del sindicalismo provincial y nacional, que escucharon con atención el discurso e, incluso lo aplaudieron, a pesar de que sus gremios estuvieran llevando a cabo ayer un paro de docentes, de trabajadores judiciales y de trabajadores de la administración provincial.
Estuvieron presentes desde el titular de Suteba, Roberto Baradel, a la líder de UPCN, Fabiola Mosquera, su par de ATE Provincia, Claudio Arévalo; el titular de ATE Nacional Oscar De Isasi; el dirigente de la CTA Hugo “Cachorro” Godoy, y el líder de la CGT, Héctor Daher. En su calidad de diputados nacionales, como invitados especiales acudieron Hugo Yasky y el hijo homónimo de Hugo Moyano.
Por otra parte, también llamó la atención la gestualidad de cuatro intendentes que, en un palco aledaño, se mostraron juntos durante toda la ceremonia. Son Federico Otermín (Lomas de Zamora); Nicolás Mantegazza (San Vicente); Federico Achaval (Pilar) y Gastón Granados (Ezeiza). El grupo viene desde hace tiempo mostrándose cercano al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia e, incluso, en los corrillos los llaman “los Chiqui boys” porque, dicen, algo están armando.
