Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

La Ciudad |Mensajes

Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario

Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
3 de Marzo de 2026 | 01:31
Edición impresa

Instituciones, colegios y clubes de la Ciudad hicieron llegar a EL DIA sus felicitaciones por el 142° aniversario del diario, destacando su trayectoria y compromiso con la comunidad platense.

El Consejo Consultivo para el Desarrollo Regional expresó sus “más sinceras felicitaciones” y subrayó que, desde su aparición, el matutino “ha cumplido acabadamente con la obligación de todo medio de comunicación de informar con propiedad y oportunidad”. Además, agradeció la “invalorable colaboración” brindada al difundir el trabajo de las casi 50 instituciones que lo integran.

El saludo del Sindicato de Empleados de Comercio de La Plata, encabezado por su secretario general, Carlos Restivo, acompañó la celebración por un nuevo aniversario de la fundación. En la misma línea, la Sociedad Argentina de Escritores SADE Filial La Plata destacó la histórica relación entre periodismo y literatura y manifestó su acompañamiento “en la defensa de la profesión y de la libertad de expresión”.

Desde la Fundación Museo de la Plata “Francisco Pascasio Moreno” señalaron que el diario fue “testigo del crecimiento de la ciudad” y “referente de la noticia y fuente de información de los platenses”.

Desde el Centro Basko Euzko Etxea, enviaron su cordial saludo y destacaron al diario por “una vida dedicada a mantener a la ciudad informada seria e independientemente”.

Por su parte, el Club 19 de Febrero de barrio El Jardín agradeció “por siempre mantenernos informados”.

LE PUEDE INTERESAR

Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario

LE PUEDE INTERESAR

La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano

También enviaron sus saludos la Asociación de Jubilados y Pensionados de la Caja de Previsión Social para Abogados bonaerense, la Asociación de Abogados Jubilados y el Círculo de Periodistas de la Provincia de Buenos Aires, que llamó a “valorar y preservar el rol de los medios”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Gimnasia aguantó el 2 a 2 ante Tigre y vuelve con un punto que tiene tanto mérito como valor

Choque fatal en la Región: quién era el joven que se estrelló contra un paredón y murió

Estudiantes: la historia de amor y rivalidad con Vélez

Conocer el paño: lejos de la moda, los salones de pool apuestan a reinventarse

Bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero hay muchas preguntas sin respuestas

Ventas: los departamentos chicos empujan la estadística

Del trailer al motorhome, lo que sale el sueño de viajar en casa propia
+ Leidas

Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco

Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión

VIDEO. Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino

Una asamblea para el escándalo, con un Milei original y ayuda opositora

Reforma laboral: qué puntos objetó la CGT en la Justicia

La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región

Tensión por el cierre del Estrecho de Ormuz

Trump no descarta el envío de tropas terrestres
Últimas noticias de La Ciudad

Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir

Más problemas con la entrega de bidones de agua

Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas

Escándalo en Medicina: 70 alumnos sin examen
Policiales
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Un hombre denunció que lo durmieron en una cita
Tragedia por una soga que atravesaba una calle
“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial
Balearon en las piernas a un hombre de 31 años
Información General
Juana Azurduy: la amazona de la revolución que venció en el Alto Perú
La Luna se tiñe de rojo, un show astronómico en el cielo de la Región
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
Desde mañana, las primarias bonaerenses deberán mantener los celulares apagados en clase
Deportes
Demasiado castigo: no mereció perder el Pincha
Faltó chispa creativa en tres cuartos y Vélez, rival serio, supo complicarlo
“Creo que el empate era el resultado que mejor caía”
Piovi: “Nos faltó puntería y estar más firmes en la pelota parada”
“Enfrentamos al campeón y lo hicimos bien, con personalidad”
Espectáculos
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
El impactante casamiento de Cande Ruggeri y Nicolás Maccari: romántica ceremonia junto al río, las fotos
Postales de Milán: Wanda Nara y Martín Migueles, un viaje top entre el amor, modas y lujos  
Hay dos nuevos participantes en Gran Hermano Generación Dorada: quiénes son
Vuelve Lucrecia Martel: “El cine es una herramienta de transformación”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$740/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6990

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$570/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4500

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$570.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4500.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla