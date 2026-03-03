Balearon en las piernas a un hombre de 31 años

Un hombre de 31 años resultó herido de bala en la zona de 19 y 520 y aseguró haber sido víctima de un intento de robo. Sin embargo, el caso quedó rodeado de interrogantes y los investigadores no descartan otras hipótesis.

El episodio se conoció en las últimas horas, cuando el herido ingresó a un centro de salud con una lesión compatible con un disparo de arma de fuego. Las heridas estaban circunscriptas a sus miembros inferiores.

Según su relato, fue interceptado por desconocidos que intentaron asaltarlo y, en ese contexto, efectuaron el disparo antes de darse a la fuga.

No obstante, voceros ligados a la investigación indicaron que la víctima cuenta con antecedentes penales, un dato que ahora forma parte del análisis del caso.

Por estas horas, los pesquisas trabajan para determinar si efectivamente se trató de un intento de robo al voleo o si el ataque podría estar vinculado a algún conflicto previo.

En el lugar del hecho se realizaron relevamientos en busca de cámaras de seguridad y posibles testigos que permitan reconstruir la secuencia.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.

Mientras tanto, el estado de salud del joven no sería de gravedad y permanece fuera de peligro en una sala del hospital de Gonnet. La investigación continúa abierta.