Balearon en las piernas a un hombre de 31 años

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Con ejes en el orden y las obras, Alak abre las sesiones del Concejo
Electrodomésticos con ventas en rojo y “promos” para subsistir
Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
¿Preso hasta el juicio oral?: prisión preventiva por la caída del balcón
Razones del “no” uso a los celulares en las escuelas bonaerenses
Multas de tránsito con suba del 4,9% y algunas rozan los 2 millones de pesos
Se acerca el UPD y los colegios ya definen una agenda para abordarlo
Instituciones platenses saludaron al diario EL DIA en su 142° aniversario
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Un hombre de 31 años resultó herido de bala en la zona de 19 y 520 y aseguró haber sido víctima de un intento de robo. Sin embargo, el caso quedó rodeado de interrogantes y los investigadores no descartan otras hipótesis.
El episodio se conoció en las últimas horas, cuando el herido ingresó a un centro de salud con una lesión compatible con un disparo de arma de fuego. Las heridas estaban circunscriptas a sus miembros inferiores.
Según su relato, fue interceptado por desconocidos que intentaron asaltarlo y, en ese contexto, efectuaron el disparo antes de darse a la fuga.
No obstante, voceros ligados a la investigación indicaron que la víctima cuenta con antecedentes penales, un dato que ahora forma parte del análisis del caso.
Por estas horas, los pesquisas trabajan para determinar si efectivamente se trató de un intento de robo al voleo o si el ataque podría estar vinculado a algún conflicto previo.
En el lugar del hecho se realizaron relevamientos en busca de cámaras de seguridad y posibles testigos que permitan reconstruir la secuencia.
LE PUEDE INTERESAR
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
LE PUEDE INTERESAR
Horror en Berisso por la muerte de una jubilada
La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que dispuso las primeras diligencias para esclarecer lo ocurrido.
Mientras tanto, el estado de salud del joven no sería de gravedad y permanece fuera de peligro en una sala del hospital de Gonnet. La investigación continúa abierta.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí