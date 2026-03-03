Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

Deportes |FUE 1-1 EN MENDOZA ANTE INDEPENDIENTE RIVADAVIA

River empató y espera por Eduardo Coudet

El Millonario reaccionó a tiempo en un partido complejo. Mostró algunos buenos pasajes de juego, pero sigue irregular en el Apertura. El Chacho rescindió con el Alavés y viaja al país

River empató y espera por Eduardo Coudet

River se llevó un empate ante Independiente Rivadavia, en un partido que fue intenso / Prensa River Plate

3 de Marzo de 2026 | 03:07
Edición impresa

En el Estadio Malvinas Argentinas, River empató 1-1 con Independiente Rivadavia y sigue con su andar irregular en la Zona B del Torneo Apertura, mientras espera por la asunción de Eduardo Coudet como nuevo entrenador. El Chacho rescindió con Deportivo Alavés y en las próximas horas viaja al país para hacerse cargo del equipo.

Un primer tiempo intenso donde Independiente Rivadavia salió a presionar de entrada y hacerse dueño del partido. Tras un mal pase de Rivero y una desatención de Montiel, la Lepra avisó con un remate de Elordi que atajó bien Beltrán. River intentó responder con el desequilibrio de Subiabre, que generó un remate que contuvo el arquero.

Sin embargo, a los 17´, el elenco mendocino abrió el marcador: tras una jugada preparada en un córner, Villa asistió a Ríos, quien con un remate seco de media distancia estampó el 1-0.

Con la ventaja, la Lepra creció y generó varias situaciones de peligro, donde se destacó un remate desviado de Elordi y otro de Sartori que atajó de gran manera Beltrán. River tuvo mucha inseguridad en la salida, errando pases bastante increíbles.

Sin embargo, fue creciendo de a poco con la buena movilidad de los pibes Subiabre y Freitas. Fausto Vera dio el primer aviso con un buen tiro que se fue por encima del travesaño. Y a los 38´, llegó al empate: Subiabre envió un centro milimétrico para Montiel, quien en posición de nueve, convirtió el 1-1 de cabeza. River terminó mejor la primera parte, con buenas combinaciones en ofensiva, ante un Independiente Rivadavia que no tuvo la precisión inicial.

El complemento fue más disputado que jugado, donde predominó la pierna fuerte, La imprecisión fue protagonista en varios pasajes, ya que muchas veces los jugadores fueron más rápidos que la pelota.

¿Villa puede tener su segundo ciclo en el Xeneize?

Riestra y Platense no se sacaron ventajas

Freitas fue el que generó una de las pocas chances claras de la etapa final, con un buen recorte hacia adentro y un remate por encima del travesaño.

Subiabre zafó de una roja, por una plancha sobre Crego que para Tello y el VAR fueron solo amarilla. Y después el árbitro dejó pegar en demasía por momentos.

River lo buscó en el último cuarto de hora, pero no tuvo tanta precisión. Villa tomó más protagonismo en los minutos finales, con algunos buenos centros que fueron punzantes. Y en el final, el local tuvo una chance clara a través de un cabezazo que Beltrán le atajó a Studer, luego de un gran tiro libre de Villa.

Empate en Mendoza, que mantiene a ambos equipos expectantes en la Zona B. En las próximas horas, Eduardo Coudet llega al país para asumir en el Millonario. Y si no hay paro en el fútbol argentino, debutaría ante Atlético Tucumán.

