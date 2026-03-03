Críticas opositoras pero también de sectores peronistas

Entre las principales repercusiones del discurso del Gobernador, se subrayó ayer las críticas de sectores de la oposición, especialmente del bloque de La Libertad Avanza, que cuestionó “el mal funcionamiento del IOMA” y “la distorsión sobre la realidad en materia de educación y de seguridad”. Sin embargo, también resultó llamativo que sectores de Fuerza Patria también realizaran críticas a las palabras de Kicillof, entre ellos, La Cámpora y el Frente Renovador de Sergio Massa.

Los encargados de exponer la mirada de los violetas luego de la Asamblea fueron el diputado provincial Juan Osaba y los senadores Gonzalo Cabezas y Carlos Curestis. “El Gobernador echa culpas, en lugar de trabajar en la Provincia que gestiona desde hace seis años”, dijeron.

Y consideraron “inadmisible” escuchar “la realidad que plantea al hablar de inversión en patrulleros cuando los vecinos ven que las unidades se encuentras en condiciones deplorables. Sólo quiere seguir creando cargos públicos y agigantar el Estado”.

El presidente de la bancada libertaria, Agustín Romo, dijo que el Gobernador “no hablo de IOMA, que debe decenas de miles de millones y está quebrada” y se quejó que “con lo que la Provincia gasta en pauta oficial se puede subsanar esa deuda”.

Quien salió al cruce de esa crítica fueron el ministro de Gobierno, Carlos Bianco y la jefa de Asesores provincial, Cristina Álvarez Rodríguez, quien, en diálogo con la prensa, advirtieron que la obra social continúa funcionando a pesar de que “la Nación le sacó a la Provincia 15 millones de millones de pesos” y que “Milei desreguló el sistema de medicamentos, provocando el aumento de todos sus costos”.

El senador nacional del radicalismo Maximiliano Abad criticó: “No se gobierna con consignas vacías sino con prioridades claras, planificación y respeto. Menos relato y más responsabilidad”, lanzó.

Más que las críticas opositoras, lo que ayer resultó llamativo fue la crítica de legisladores que representan distintos sectores del bloque peronista. Concretamente, los massistas Alexis Guerrera y Valeria Arata, y la camporista Mayra Mendoza.

“Es un clima adverso. No solo porque la Provincia sigue siendo la más perjudicada por el gobierno de Milei sino también porque nuestros docentes están de paro y eso impacta sobre el sistema educativo que siempre hay que defender. Esperemos que a la brevedad se pueda resolver este conflicto porque es justo y necesario que los maestros no sigan perdiendo poder adquisitivo”, lanzó el Vicepresidente de la Cámara baja. En tanto, Arata añadió: “Abrimos sesiones en un clima triste. El poder legislativo empieza a funcionar pero en el poder judicial hay paro... es un reclamo justo porque comparados con Nación y Ciudad, nuestros judiciales están súper atrasados”.

La exintendenta de Quilmes y ahora diputada provincial de La Cámpora Mayra Mendoza, en tanto, cuestionó que el mandatario provincial no haya mencionado a la expresidenta Cristina Kirchner. “Me preocupa que como gobernador no haya hecho referencia a la proscripción del peronismo con la detención ilegal de Cristina, para quien además humanamente esperaba una muestra de solidaridad, como también lo esperaban muchos argentinos y argentinas que queremos a Cristina”, cuestionó.