Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas

Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Kicillof en la apertura de sesiones legislativas: uno por uno, los anuncios para la Provincia
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
Kicillof, en clave federal, abrió la Asamblea Legislativa y convocó a construir una alternativa a Milei
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?
Sin Gallardo, River empató en uno con Independiente Rivadavia en Mendoza
Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Se dispara el precio del petróleo y no se descarta que supere los 100 dólares tras el conflicto en Oriente Medio
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación
VIDEO. Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso
Gustavo Marangoni, con EL DIA: “El mercado interno sigue muy castigado”
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ciclo lectivo 2026 tuvo dos postales con diferencias marcadas en la Ciudad. La protesta docente tuvo un alto impacto en las escuelas estatales, mientras que los colegios particulares tuvieron un inicio prácticamente normal
El paro docente alteró el inicio del ciclo 2026, principalmente en las escuelas públicas, donde la medida de fuerza fue prácticamente total, al menos en los establecimientos educativos de la Ciudad. En tanto, en los colegios privados la protesta tuvo acatamiento dispar, y distintas fuentes consultadas marcaron que en la mayoría hubo un arranque de actividades prácticamente normal.
El paro fue convocado por el Frente Unificado Docente Bonaerense que integran Suteba, Feb, Amet, Udocba y Sadop, en reclamo de mejoras salariales, recuperar el fondo de incentivo docente y contra la reforma laboral que impulsó el gobierno nacional y fue aprobada por ley en el Congreso nacional.
En la Escuela Primaria 8, de diagonal 74 y 57, sólo estuvo un pequeño grupo de directivos, quienes realizaron tareas administrativas. El paro fue total y aguardan que hoy la jornada se presente igual, por un paro convocado por la lista Multicolor de Suteba, opositora a la conducción provincial del gremio.
Una situación similar podrá ocurrir en otros establecimientos educativos públicos, adelantaron fuentes consultadas.
“Los bajos salarios docentes y el aumento del 1 por ciento desalientan a cualquiera”, dijo una docente que habló con este diario.
En algunas escuelas las puertas estuvieron abiertas hasta el mediodía, y luego de ese momento quedaron cerradas como si fuera un fin de semana.
LE PUEDE INTERESAR
Escándalo en Medicina: 70 alumnos sin examen
LE PUEDE INTERESAR
Odontología comenzó con la elección de decanos
En tanto, en los colegios privados la situación fue diferente. La mayoría de los colegios tuvo clases con normalidad, pese a que Sadop había convocado al paro en el marco del frente gremial docente bonaerense. Allí el temor del descuento del día no trabajado es fuerte y esa fue una de las razones que los llevó a ir al puesto de trabajo. “Un día de descuento es mucho en un salario bajo como el que ganamos cada mes”, dijo una docente que habló con este diario y trabaja en un colegio privado del casco urbano.
Cabe indicar que las escuelas secundarias estuvieron abiertas para cerrar el periodo de intensificación de los alumnos que deben aprobar contenidos.
Los gremios ya rechazaron la propuesta oficial de un incremento del 3% para el mes de enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.
Se espera que mañana se realice una nueva reunión paritaria entre la Provincia y los gremios docentes, momento en el que los dirigentes gremiales aguardan una oferta superadora a la que se realizó en el último encuentro paritario.
Buenos Aires tiene más de 360 mil docentes que se desempeñan en 18.000 establecimientos de gestión pública. Y subsidia parte de los haberes de otros 60 mil que trabajan en colegios e institutos privados.
El 27 por ciento del presupuesto anual de la Provincia (estimado en 43 billones de pesos) se destina al sistema educativo. Cada peso que se mejora en el salario de los docentes representa una fuerte suma para el tesoro provincial.
La oferta del Gobierno bonaerense llevaba el salario de un docente que ingresa al sistema educativo a $ 762.200; un maestro de grado con “quinta hora” (jornada extendida), a $ 961.000 y un docente que logra jornada completa (dos cargos), a $1.524.300.
Ayer, una docente marcaba que un directivo de una escuela primaria, con más de 20 años de antigüedad, apenas supera el 1.000.000 de pesos. Una secretaria, con más de 15 años de antigüedad se acerca a los 900.000 pesos. “Los sueldos están muy deteriorados. Y en el sistema público, si haces paro es muy raro que te lo descuenten. En ese contexto tan desalentador por lo que ganás y el trabajo que te demanda el rol que ocupás en la escuela, te volcás al paro”.
Además del paro en la provincia de Buenos Aires, el paro se realizó en otras 14 provincias del país, en una medida de fuerza que fue convocada por el gremio nacional Ctera y otras federaciones nacionales que agrupan a los docentes.
Según distintos análisis del Presupuesto 2026 elaborado, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%). El sistema educativo en la actualidad es financiado en un 75% por las provincias y en un 25% por la Nación. La reducción del financiamiento nacional fue mayor en la educación obligatoria (nivel inicial, primaria y secundaria) que en el sistema universitario.
la escuela primaria 2 estuvo abierta pero sin clases / el dia
en el colegio de 44 y 27 comenzó ayer el ciclo lectivo / demian alday
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí