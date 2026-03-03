Dispar arranque escolar: paro en las públicas y clases en las privadas

El paro docente alteró el inicio del ciclo 2026, principalmente en las escuelas públicas, donde la medida de fuerza fue prácticamente total, al menos en los establecimientos educativos de la Ciudad. En tanto, en los colegios privados la protesta tuvo acatamiento dispar, y distintas fuentes consultadas marcaron que en la mayoría hubo un arranque de actividades prácticamente normal.

El paro fue convocado por el Frente Unificado Docente Bonaerense que integran Suteba, Feb, Amet, Udocba y Sadop, en reclamo de mejoras salariales, recuperar el fondo de incentivo docente y contra la reforma laboral que impulsó el gobierno nacional y fue aprobada por ley en el Congreso nacional.

En la Escuela Primaria 8, de diagonal 74 y 57, sólo estuvo un pequeño grupo de directivos, quienes realizaron tareas administrativas. El paro fue total y aguardan que hoy la jornada se presente igual, por un paro convocado por la lista Multicolor de Suteba, opositora a la conducción provincial del gremio.

Una situación similar podrá ocurrir en otros establecimientos educativos públicos, adelantaron fuentes consultadas.

“Los bajos salarios docentes y el aumento del 1 por ciento desalientan a cualquiera”, dijo una docente que habló con este diario.

En algunas escuelas las puertas estuvieron abiertas hasta el mediodía, y luego de ese momento quedaron cerradas como si fuera un fin de semana.

En tanto, en los colegios privados la situación fue diferente. La mayoría de los colegios tuvo clases con normalidad, pese a que Sadop había convocado al paro en el marco del frente gremial docente bonaerense. Allí el temor del descuento del día no trabajado es fuerte y esa fue una de las razones que los llevó a ir al puesto de trabajo. “Un día de descuento es mucho en un salario bajo como el que ganamos cada mes”, dijo una docente que habló con este diario y trabaja en un colegio privado del casco urbano.

Cabe indicar que las escuelas secundarias estuvieron abiertas para cerrar el periodo de intensificación de los alumnos que deben aprobar contenidos.

Los gremios ya rechazaron la propuesta oficial de un incremento del 3% para el mes de enero, que incluía un 1,5% retroactivo a diciembre.

Se espera que mañana se realice una nueva reunión paritaria entre la Provincia y los gremios docentes, momento en el que los dirigentes gremiales aguardan una oferta superadora a la que se realizó en el último encuentro paritario.

Buenos Aires tiene más de 360 mil docentes que se desempeñan en 18.000 establecimientos de gestión pública. Y subsidia parte de los haberes de otros 60 mil que trabajan en colegios e institutos privados.

El 27 por ciento del presupuesto anual de la Provincia (estimado en 43 billones de pesos) se destina al sistema educativo. Cada peso que se mejora en el salario de los docentes representa una fuerte suma para el tesoro provincial.

La oferta del Gobierno bonaerense llevaba el salario de un docente que ingresa al sistema educativo a $ 762.200; un maestro de grado con “quinta hora” (jornada extendida), a $ 961.000 y un docente que logra jornada completa (dos cargos), a $1.524.300.

Ayer, una docente marcaba que un directivo de una escuela primaria, con más de 20 años de antigüedad, apenas supera el 1.000.000 de pesos. Una secretaria, con más de 15 años de antigüedad se acerca a los 900.000 pesos. “Los sueldos están muy deteriorados. Y en el sistema público, si haces paro es muy raro que te lo descuenten. En ese contexto tan desalentador por lo que ganás y el trabajo que te demanda el rol que ocupás en la escuela, te volcás al paro”.

Además del paro en la provincia de Buenos Aires, el paro se realizó en otras 14 provincias del país, en una medida de fuerza que fue convocada por el gremio nacional Ctera y otras federaciones nacionales que agrupan a los docentes.

Según distintos análisis del Presupuesto 2026 elaborado, este año el Gobierno invertirá el 0,75% del PBI en educación, por debajo de 2024 (0,88%). El sistema educativo en la actualidad es financiado en un 75% por las provincias y en un 25% por la Nación. La reducción del financiamiento nacional fue mayor en la educación obligatoria (nivel inicial, primaria y secundaria) que en el sistema universitario.