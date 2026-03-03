Horror en Berisso por la muerte de una jubilada

Un episodio rodeado de interrogantes sacude a Berisso. Minutos después de las 14 de ayer, un foco ígneo se desató en una vivienda de 166 entre 12 y 13. En el interior fue encontrada sin vida una mujer de 86 años.

El alerta lo dieron vecinos que observaron humo salir desde una de las ventanas y convocaron de inmediato a los bomberos. Al llegar, los rescatistas comprobaron que el fuego se concentraba en una habitación específica y no se había propagado al resto de la propiedad.

En ese ambiente fue hallada la mujer, ya sin signos vitales. Sin embargo, lo que aún no está claro es qué ocurrió primero: si el deceso fue consecuencia directa del incendio, si se produjo por inhalación de humo o si existió algún otro factor previo que ahora es materia de análisis técnico.

El foco ígneo fue controlado rápidamente y quedó circunscripto al cuarto donde se originó, un dato que abre más preguntas que respuestas.

Peritos de la División Científica trabajan en el lugar para determinar tanto el origen del fuego como las causales de la muerte. La causa quedó bajo la órbita de la UFI de turno, que dispuso las diligencias correspondientes.

Mientras avanzan las pericias, el hecho genera conmoción en la cuadra, donde los vecinos aún intentan entender qué ocurrió puertas adentro de la vivienda.