Multas de tránsito con suba del 4,9% y algunas rozan los 2 millones de pesos

Al ritmo del aumento del precio de la nafta, el ajuste para el bimestre marzo- abril es del 4,9%. Por lo que manejar por encima del límite de velocidad permitido, circular sin cobertura de seguro o sin Verificación Técnica Vehicular se puede castigar con hasta $1.896.000.
Así lo informó el Gobierno de la provincia de Buenos Aires, que actualizó el monto de la unidad fija (UF) para las multas por infracciones de tránsito: por los próximos dos meses será de$1896.
Las multas ya habían tenido un ajuste 5,6% en el inicio de 2026 en comparación con los últimos meses del año pasado. La suba va de la mano del valor del litro de nafta Premium en la estación del Automóvil Club de La Plata, y durante 2025 el incremento rondó el 29,2%.
Exceso de velocidad: entre $284.400 y $1.896.000 (entre 150 y 1.000 UF)
No utilización de cascos en las motos o cinturones de seguridad en el vehículo: entre $94.800 y $189.600 (entre 50 y 100 UF)
Pasar un semáforo en rojo: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
Circular a contramano: entre $568.800 y $1.896.000 (entre 300 y 1.000 UF)
Negarse a realizar un test de alcoholemia: entre $948.000 y $2.275.200 (entre 500 y 1.200 UF).
