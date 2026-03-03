Un hombre denunció que lo durmieron en una cita

En la cuadra de 139 entre 41 y 42 todos quedaron sorprendidos /Web

Un nuevo caso bajo la modalidad conocida como “viuda negra” es investigado por la Justicia platense, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de un robo tras concretar un encuentro con una mujer en su vivienda de la calle 139 entre 41 y 42, en San Carlos.

La presentación fue realizada en la subcomisaría La Unión durante la madrugada del 26 de febrero. Según consta en la denuncia, el hecho habría ocurrido la noche anterior, alrededor de las 23.

La causa quedó en manos de la UFI Nº 5, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 2 y la Defensoría Oficial Nº 3 del Departamento Judicial La Plata.

De acuerdo al testimonio del damnificado, un mecánico de 58 años, una mujer a la que identificó con nombre y apellido, se intenta determinar ahora si los datos son verdaderos o impostados por la acusada, se presentó en su domicilio tras haber entablado contacto previo.

El hombre la invitó a ingresar y compartieron unos mates. En ese contexto, comenzó a sentirse inusualmente somnoliento y se quedó dormido.

Horas más tarde, al despertar, advirtió el faltante de dinero en efectivo -unos 140 mil pesos-, prendas de vestir y otros objetos personales. Además, detectó una transferencia realizada desde su billetera virtual hacia una cuenta que estaría vinculada a la mujer.

La pesquisa busca determinar si se utilizó alguna sustancia para adormecer a la víctima, una práctica habitual en este tipo de maniobras delictivas.

UNA MODALIDAD QUE SE REPITE

El caso vuelve a poner en foco la modalidad denominada “viuda negra”, un tipo de robo que combina seducción, engaño y planificación previa.

Generalmente, el contacto se inicia a través de redes sociales o aplicaciones de citas. Luego se concreta un encuentro presencial -muchas veces en el domicilio de la víctima- y, tras generar un clima de confianza, se suministra alguna sustancia sedante en bebidas o alimentos.

Cuando la víctima pierde el conocimiento o reduce su capacidad de reacción, los delincuentes aprovechan para sustraer dinero, objetos de valor e incluso realizar transferencias bancarias desde celulares desbloqueados.

En los últimos años, este tipo de hechos ha mostrado un crecimiento sostenido en distintos puntos del país, especialmente en grandes centros urbanos. Y La Plata no es la excepción.

La combinación de vínculos virtuales, confianza acelerada y manejo digital del dinero genera un escenario propicio para este tipo de delitos.

Los detectives trabajan ahora para establecer la identidad completa de la sospechosa y determinar si tuvo cómplices o si existen otros hechos con un modus operandi similar en la Región.

El caso fue caratulado como “robo” y la causa continúa en etapa de análisis.