Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones

Un robo de oportunidad es investigado por personal de la comisaría quinta, luego de que delincuentes ingresaran a una vivienda ubicada en 17 entre 59 y 60 y se llevaran dinero en efectivo y otros elementos de valor.
En base a la presentación oficial, una mujer se presentó en la seccional policial para informar que la propiedad pertenece a un familiar que se encontraba de viaje al exterior. Según relató, días atrás había quedado a cargo del cuidado del inmueble y de las mascotas.
La situación salió a la luz cuando vecinos alertaron sobre ruidos extraños durante la madrugada del sábado y la presencia de dos hombres merodeando la cuadra.
A través de un grupo vecinal, también enviaron imágenes en las que se observaban daños en el frente de la casa: una ventana con un barrote violentado y el portón del garaje entreabierto.
Al dirigirse al lugar, la denunciante constató que el interior estaba completamente revuelto. Tras una primera revisión, advirtió el faltante de un sobre con dinero en moneda extranjera -unos 2.000 dólares- y bebidas alcohólicas.
En la vivienda no hay cámaras de seguridad, aunque se aportaron fotografías del estado en que fue hallada y un video recibido por vecinos, donde se observa a dos sospechosos que habrían cometido un hecho similar en un edificio cercano. Los investigadores no descartan que se trate de los mismos autores.
La causa quedó en manos de la Justicia platense y se iniciaron actuaciones por robo. Mientras tanto, se analizan las imágenes y se recaban testimonios en la zona para intentar identificar a los responsables.
Como publicó este diario en su edición anterior, muy cerca de ese lugar, en 60 entre 17 y 18, una familia fue asaltada por tres delincuentes y terminó atada a unas sillas.
Para sujetar a las víctimas, los intrusos utilizaron pijamas.
Así, totalmente indefensas y presas del miedo, solo pudieron contemplar en silencio cómo le vaciaban la finca.
