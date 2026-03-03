Acelerar sin gradualismo, el reclamo de Cavallo

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
Días antes de que el presidente, Javier Milei, defendiera en el Congreso el equilibrio fiscal y la política monetaria restrictiva, Domingo Cavallo lanzó una advertencia que incomodó al Gobierno. En su blog, el exministro sostuvo que, sin una fuerte baja de la tasa real de interés, será difícil sostener el ajuste fiscal y avanzar en la apertura económica. Además, cuestionó el enfoque gradualista en materia monetaria, financiera y cambiaria.
Mientras Milei aseguró que la reducción de las tasas llegará como consecuencia del superávit fiscal y la restricción monetaria —lo que permitiría bajar el riesgo país y la inflación—, Cavallo planteó una diferencia clave: la baja de tasas no debería quedar librada solo al orden macroeconómico, sino que requiere una reforma monetaria más profunda y rápida.
“En esta materia, no es aconsejable el gradualismo. Se deben definir reglas claras y permanentes”, afirmó en su blog.
El exfuncionario reconoció, no obstante, algunas decisiones recientes del equipo económico, como la estrategia de financiamiento de la deuda y la emisión de bonos en dólares bajo ley argentina. Según destacó, esas medidas ya tuvieron impacto: bajaron la tasa BADLAR y la tasa real de los préstamos UVA, además de enviar una señal que podría desalentar el carry trade. A su juicio, son pasos en la dirección correcta, pero insuficientes.
Cavallo puso el foco en la relación entre tasa de interés y déficit fiscal. Recordó el caso de Italia tras la adopción del euro para mostrar cómo una caída en el costo financiero puede aliviar las cuentas públicas. En Argentina, con una deuda equivalente al 70% del PBI, estimó que una baja de 100 puntos básicos en la tasa real reduciría el gasto en 0,7% del PBI, y que una reforma más ambiciosa podría generar un ahorro superior al 2% del producto.
Finalmente, vinculó la tasa real con la reactivación y la apertura comercial.
Advirtió que una economía con tasas elevadas enfrenta mayores dificultades para adaptarse a la competencia externa y financiar inversiones. “La tasa real no va a bajar suficientemente mientras el mercado cambiario opere con restricciones”, concluyó. Para Cavallo, acelerar la reforma monetaria es clave no solo para consolidar el ajuste, sino también para salir de la estanflación y sostener el crecimiento.
