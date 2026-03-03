Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El Mundo |MEDIO ORIENTE EN LLAMAS

Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión

El campo de batalla se expandió a Líbano y al Golfo Pérsico, con ataques a bases militares e infraestructuras energéticas. El conflicto deja centenares de víctimas

Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión

3 de Marzo de 2026 | 01:01
La confrontación armada iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán ingresó ayer en su tercer día con una expansión operativa hacia múltiples frentes en Oriente Medio, involucrando a Líbano y a varios Estados del Golfo con presencia de infraestructura energética y bases militares extranjeras.

La República Islámica activó desde el sábado una serie de contraataques dirigidos contra instalaciones militares estadounidenses, territorio israelí y posteriormente objetivos en países del Golfo. La extensión de las hostilidades impactó en los mercados energéticos internacionales, con alzas en los precios del petróleo ante eventuales riesgos para el suministro regional.

OPERACIONES MILITARES Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

En Teherán se registraron explosiones en distintos sectores urbanos. Irán denunció bombardeos sobre el complejo nuclear de Natanz, instalación previamente atacada durante el conflicto de junio de 2025.

La Media Luna Roja Iraní informó que 555 personas murieron en territorio iraní desde el inicio de las operaciones. Las cifras no pudieron ser verificadas de manera independiente por la AFP.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, denunció ataques contra una escuela y un hospital, atribuidos a bombardeos israelo-estadounidenses. Según Teherán, un ataque ocurrido el sábado causó 168 muertes en una escuela del sur del país. Estados Unidos e Israel no confirmaron esa información.

Los Guardianes de la Revolución comunicaron que atacaron 500 objetivos estadounidenses e israelíes, incluida la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y anunciaron la continuidad de las operaciones.

Washington confirmó la muerte de cuatro militares estadounidenses y advirtió que el balance podría aumentar.

EXTENSIÓN DEL CONFLICTO A LÍBANO Y AL GOLFO

Israel amplió su radio de acción hacia Líbano en respuesta a ataques atribuidos a Hezbolá. Las autoridades libanesas reportaron 52 muertos y 154 heridos como consecuencia de los bombardeos.

El ejército israelí informó que ejecuta ataques aéreos de gran escala en Teherán y operaciones simultáneas con cientos de aeronaves en Irán y Líbano. También reportó bombardeos contra oficinas de servicios de inteligencia en la capital iraní y contra 70 objetivos vinculados a Hezbolá en territorio libanés, así como la muerte de Husein Mukalled, identificado como jefe de inteligencia del movimiento. Israel indicó que la operación en Irán se mantendrá sin un plazo determinado y no descartó una ofensiva terrestre en Líbano.

El gobierno libanés prohibió las actividades militares de Hezbolá y ordenó la entrega de su armamento. El movimiento rechazó la disposición.

Las hostilidades alcanzaron centros urbanos como Doha, Abu Dabi y Dubái, así como infraestructuras energéticas en Arabia Saudita y Catar, incluidas refinerías e instalaciones gasíferas.

Un militar murió en Kuwait en el marco de estos ataques. Asimismo, una base británica en Chipre fue alcanzada por drones iraníes, tras la autorización del Reino Unido para que Estados Unidos utilice instalaciones militares británicas en operaciones contra Irán.

El tráfico aéreo regional registró cancelaciones masivas de vuelos. Dubái informó la reanudación limitada de operaciones.

Tras la muerte del líder supremo Ali Jamenei, Irán quedó bajo la conducción provisional de un triunvirato.

