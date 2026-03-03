Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Habló tras la asamblea

Caputo dijo que seguirán comprando dólares

Caputo dijo que seguirán comprando dólares
3 de Marzo de 2026 | 01:31
Edición impresa

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ayer que seguirán comprando dólares en la medida en que no se comprometa la estabilidad del tipo de cambio, ratificó el esquema de bandas y anticipó que la inflación de febrero estará por debajo del 2,9% de enero.

Asimismo, aclaró que el Poder Ejecutivo no enviará una reforma tributaria propiamente dicha, sino que, a medida que se consolide el superávit fiscal, el Gobierno avanzará en la reducción de los impuestos que considere adecuados.

El jefe del Palacio de Hacienda instó a los empresarios a animarse a invertir porque “el riesgo kuka” no existe más, porque “el kirchnerismo no va a volver”.

El ministro remarcó que la aprobación de la reforma laboral y la ley de Inocuidad Fiscal tiene como objetivo formalizar la creación de empleo y fortalecer el financiamiento dentro del mercado interno a través del ahorro de los argentinos.

Estimó que existen cerca de US$170.000 millones en los colchones que podrían canalizarse en crédito a empresas. “Hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI. Buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, explicó.

Caputo sostuvo: “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”.

“El tipo de cambio flota dentro de las bandas. Nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero de manera inteligente. Teniendo en cuenta la demanda de dinero y la profundidad del mercado”, insistió el funcionario.

Por otro lado, subrayó que el cepo está levantado en un “90%” y dijo: “El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.

Respecto de la inflación, señaló: “La idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés”. “En febrero creo que la inflación dará más baja que 2,9%, pero cuánto es más difícil saberlo”, aclaró el ministro.

En esa línea sostuvo que, “si se mantienen en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”, tal como lo prometió el presidente Javier Milei, aunque aclaró que, a lo sumo, puede demorarse algún mes. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase”, aseveró.

 

