Caputo dijo que seguirán comprando dólares

Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Kicillof en la apertura de sesiones legislativas: uno por uno, los anuncios para la Provincia
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
Kicillof, en clave federal, abrió la Asamblea Legislativa y convocó a construir una alternativa a Milei
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?
Sin Gallardo, River empató en uno con Independiente Rivadavia en Mendoza
Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Se dispara el precio del petróleo y no se descarta que supere los 100 dólares tras el conflicto en Oriente Medio
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación
VIDEO. Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso
Gustavo Marangoni, con EL DIA: “El mercado interno sigue muy castigado”
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ayer que seguirán comprando dólares en la medida en que no se comprometa la estabilidad del tipo de cambio, ratificó el esquema de bandas y anticipó que la inflación de febrero estará por debajo del 2,9% de enero.
Asimismo, aclaró que el Poder Ejecutivo no enviará una reforma tributaria propiamente dicha, sino que, a medida que se consolide el superávit fiscal, el Gobierno avanzará en la reducción de los impuestos que considere adecuados.
El jefe del Palacio de Hacienda instó a los empresarios a animarse a invertir porque “el riesgo kuka” no existe más, porque “el kirchnerismo no va a volver”.
El ministro remarcó que la aprobación de la reforma laboral y la ley de Inocuidad Fiscal tiene como objetivo formalizar la creación de empleo y fortalecer el financiamiento dentro del mercado interno a través del ahorro de los argentinos.
Estimó que existen cerca de US$170.000 millones en los colchones que podrían canalizarse en crédito a empresas. “Hoy estamos comprando (reservas) entre cinco y seis veces lo que nos comprometimos con el FMI. Buscamos que haya poca volatilidad. Si salís a ponerle un piso, los que venden no venden porque saben que puede subir”, explicó.
Caputo sostuvo: “Nadie quiere ver un dólar a $1.100, pero no le podemos poner piso. Vamos a seguir con la misma dinámica”.
LE PUEDE INTERESAR
La trastienda de la cena en Olivos
LE PUEDE INTERESAR
Frases destacadas
“El tipo de cambio flota dentro de las bandas. Nuestro objetivo es seguir acumulando reservas, pero de manera inteligente. Teniendo en cuenta la demanda de dinero y la profundidad del mercado”, insistió el funcionario.
Por otro lado, subrayó que el cepo está levantado en un “90%” y dijo: “El Banco Central es muy cauteloso y nosotros también. Hicimos demasiado esfuerzo para cambiar cosas y no va a cambiar nada si salimos totalmente dentro de un mes, cuatro o cinco”.
Respecto de la inflación, señaló: “La idea es seguir manteniendo el equilibrio fiscal y la estabilización de la tasa de interés”. “En febrero creo que la inflación dará más baja que 2,9%, pero cuánto es más difícil saberlo”, aclaró el ministro.
En esa línea sostuvo que, “si se mantienen en este curso, tranquilamente la inflación puede empezar con cero en agosto”, tal como lo prometió el presidente Javier Milei, aunque aclaró que, a lo sumo, puede demorarse algún mes. “Estamos haciendo el máximo esfuerzo para que esto pase”, aseveró.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí