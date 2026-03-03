Odontología comenzó con la elección de decanos

Palcos, entre “Chiqui boys” y gremialistas que hicieron paro
La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata (FOLP) comenzó ayer la ronda de elección de decanos. El nuevo titular de la casa de estudios de 1 y 50 es el profesor doctor Ezequiel Escudero Giachella, quien asumirá el cargo hasta 2030. De esta forma reemplazará al decano saliente, el doctor Gabriel Lazo. Durante este mes se llevará a cabo la renovación de decanos en todas las unidades académicas de la UNLP, con miras a elegir al próximo presidente de la UNLP, en abril, en la asamblea universitaria
El consejo directivo de Odontología sesionó ayer y eligió por unanimidad a Escudero, quien asumirá el cargo el próximo 1º de abril.
El nuevo decano es odontólogo egresado de la casa de estudios y profesor titular por concurso en la cátedra de Microbiología y Parasitología. Su trayectoria incluye una formación en gestión de educación superior y un rol activo en la investigación científica y la producción tecnológica.
Aunque aún no se dio a conocer el cronograma completo de las elecciones de decanos en las facultades de la UNLP, se pudo saber ayer que Medicina lo hará el próximo 25 de marzo, según distintas fuentes consultadas.
Las proyecciones previas indican que, por primera vez en la historia de esa facultad, el peronismo podría quedarse con el decanato y el principal candidato es el doctor Gustavo Marín, especialista en Clínica Médica, Farmacología y Gestión Pública e investigador principal del Conicet.
