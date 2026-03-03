Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Opinión |Editorial

Razones del "no" uso a los celulares en las escuelas bonaerenses

3 de Marzo de 2026 | 01:38
La ley provincial 15.534 que prohibió a partir de este ciclo lectivo el uso en las aulas de teléfonos celulares por parte de los alumnos de las escuelas primarias públicas y privadas constituye un verdadero hito en lo que se refiere a la instrucción y educación escolar, ya que apunta a no limitar la capacidad autónoma de exploración del conocimiento y de la creatividad, devolviéndole a los chicos espíritu de iniciativa y capacidad de análisis.

No se trata de un freno al progreso y a la evolución tecnológica deslumbrante de los últimos tiempos, sino que pedagogos de todo el mundo vienen coincidiendo en la necesidad de plantear restricciones al uso inmoderado de redes sociales por parte de los menores y adolescentes.

Tal medida está vigente en muchos países del mundo, incluso en los más desarrollados, en donde a partir de la vigencia de esas normas se advirtieron mejoras en el rendimiento académico de la docencia y un mayor enfoque en el aprendizaje por parte de los estudiantes.

Como se detalló en la nota publicada ayer en este diario, los alumnos de la Provincia podrán asistir a as escuelas con los celulares, pero deberán guardarlo y apagarlo en las clases. Esto difiere con otras normas similares de otros países del mundo en las que directamente se prohibe el ingreso de dispositivos.

La ley establece que los alumnos del nivel primario solo podrán utilizar dispositivos digitales cuando exista un requerimiento o autorización expresa del docente con fines pedagógicos. Fuera de esas situaciones, los celulares deberán permanecer guardados y apagados durante toda la jornada escolar, incluidos los recreos.

Los estudiantes podrán concurrir con el dispositivo por razones de seguridad vinculadas al traslado entre el hogar y la escuela, pero no podrán emplearlo dentro de la institución salvo indicación docente.

Cabe destacar que según encuestas realizadas en la órbita provincial, el 54 por ciento de los alumnos admitió distraerse durante la jornada escolar con el uso de celulares y computadoras en las aulas. Como dato comparativo, este año unos 25 Estados federales de los Estados Unidos decidieron prohibir, mediante leyes o decretos, el uso de teléfonos celulares en las aulas.

Y otras encuestas mundiales revelaron que más del 60 por ciento de los alumnos entre 9 y 17 años de edad resuelve sus problemas usando la inteligencia artificial, en lugar de estudiar en textos y razonar sus respuestas.

Las tecnologías pueden ser “nefastas” si se usan “inadecuadamente o en exceso”. Una encuesta sugiere “un vínculo desfavorable entre el uso excesivo de las tecnologías de la información y la comunicación y el rendimiento de los estudiantes”, subrayó la Unesco.

En cuanto al uso y abuso de la tecnología digital en las escuelas, cabe recordar que hace varios años docentes bonaerenses impulsaron la iniciativa de que los escolares no dejaran de asistir a bibliotecas públicas o vecinales, para hacer sus deberes más complejos y por considerar que en la lectura y en la consulta directa, con el esfuerzo y la propia meditación, “se adquieren más conocimientos y más profundos que los que ofrecen las pantallas o los celulares”.

Hace poco la entidad de la ONU para la educación, la ciencia y la cultura aludió a la decisión de “muchos países que prohibieron el uso del celular en las aulas y lograron mejores resultados”.

 

