Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Kicillof en la apertura de sesiones legislativas: uno por uno, los anuncios para la Provincia
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
Kicillof, en clave federal, abrió la Asamblea Legislativa y convocó a construir una alternativa a Milei
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?
Sin Gallardo, River empató en uno con Independiente Rivadavia en Mendoza
Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Se dispara el precio del petróleo y no se descarta que supere los 100 dólares tras el conflicto en Oriente Medio
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación
Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso
Gustavo Marangoni, con EL DIA: “El mercado interno sigue muy castigado”
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
PISCIS
(Desde el 20 de Febrero hasta el 20 de Marzo)
LE PUEDE INTERESAR
Un juego que permite navegar gratis con un velero en el Río de La Plata o cualquier punto del mundo
LE PUEDE INTERESAR
¡A guardar los celulares!: rige la ley para aulas libres de teléfonos
SUERTE NUMERICA: 12-09-74. En actividades laborales la suerte le facilitará todos sus esfuerzos. Su comprensión puede ayudar a un ser querido. Abusos que le causan desagrado. Es necesario descansar más.
ARIES
(Desde el 21 de Marzo hasta el 20 de Abril)
SUERTE NUMERICA: 32-87-60. Tendrá problemas con quienes le rodean si no sabe poner punto final a una discusión. Excelente oportunidad financiera. Mal día para las relaciones amorosas. Preocupación por la salud de menores.
TAURO
(Desde el 21 de Abril hasta el 21 de Mayo)
SUERTE NUMERICA: 38-17-06. Establezca un plan riguroso de trabajo y no se deje convencer por planes que son espejismos. Una demostración de cariño de alguien cercano a su corazón le hará feliz.
GEMINIS
(Desde el 22 de Mayo hasta el 21 de Junio)
SUERTE NUMERICA: 68-09-71. Evite situaciones inseguras en trabajo. Mal momento para cambios o compromisos nuevos. Verifique cuentas sin descuidar detalles. Se disipan preocupaciones en el plano sentimental.
CANCER
(Desde el 22 de Junio hasta el 23 de Julio)
SUERTE NUMERICA: 28-77-65. Gestiones administrativas requerirán mucho tacto y tiempo. Hay posibilidad de una respuesta afirmativa a un pedido suyo. Nervios e intranquilidad por personas de su amistad.
LEO
(Desde el 24 de Julio hasta el 23 de Agosto)
SUERTE NUMERICA: 14-66-78. En labores, apresúrese y no pierda la firmeza ante la resistencia de los demás. Hay interferencias en su vida privada. Buen momento para encarar seriamente una situación afectiva delicada.
VIRGO
(Desde el 24 de Agosto hasta el 23 de Setiembre)
SUERTE NUMERICA: 32-14-78. Evite responsabilidades más pesadas, especialmente en las últimas horas del día. Alguien lo someterá a una prueba de lealtad. Hay esperanzas nuevas en su horizonte sentimental.
LIBRA
(Desde el 24 de Setiembre hasta el 23 de Octubre)
SUERTE NUMERICA: 78-01-16. Haga un meditado balance antes de firmar, invertir o aceptar una propuesta de apariencias halagüeña. Una pequeña crisis de orden sentimental, es superada mediante una intervención amistosa.
ESCORPIO
(Desde el 24 de Octubre hasta el 22 de Noviembre)
SUERTE NUMERICA: 60-77-12. En ocupaciones las gestiones bien preparadas le reportarán éxitos inesperados. En el plano sentimental vivirá momentos felices. Intensa actividad que demanda mayores esfuerzos. Buen momento para el azar.
SAGITARIO
(Desde el 23 de Noviembre hasta el 21 de Diciembre)
SUERTE NUMERICA: 52-34-87. No todo resultará como usted desea: trate de evitar los litigios. Excelente entendimiento con su pareja. Realizaciones a nivel individual que le colman de satisfacciones.
CAPRICORNIO
(Desde el 22 de Diciembre hasta el 20 de Enero)
SUERTE NUMERICA: 23-98-65. En trabajo evite los excesos, actúe con calma y prudencia. Buen día para una eventual reconciliación. No cambie sus planes: siga adelante con ellos. No es momento propicio para alterar costumbres.
ACUARIO
(Desde el 21 de Enero hasta el 19 de Febrero)
SUERTE NUMERICA: 18-90-74. Deberá aceptar ciertos contratiempos. Vida sentimental muy afortunada. Ganancias inesperadas le alegran. Llegan noticias de lejos. Posibilidad de concretar un viaje muy deseado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2026 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí