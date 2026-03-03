Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Súper Cartonazo por $2.000.000: los números que se publicaron hoy

El Mundo |EL CONFLICTO PODRÍA TENER CONSECUENCIAS INFLACIONARIAS EN EL PAÍS

¿Subirá la nafta por la guerra contra Irán?

La escalada bélica en esa región impulsó el valor internacional del petróleo, lo que podría impactar en los surtidores

¿Subirá la nafta por la guerra contra Irán?
3 de Marzo de 2026 | 01:00
De prolongarse, la escalada del conflicto bélico de Estados Unidos e Israel contra Irán podría tener efectos inflacionarios en la Argentina. Esto es porque el recrudecimiento de la guerra impulsó el valor internacional del barril de petróleo casi US$10, hasta los US$80. Esa suba, advierten analistas, sería beneficiosa para las exportaciones nacionales y la rentabilidad de yacimientos como Vaca Muerta, pero la contracara es que también podría terminar impactando en los surtidores y los bolsillos de los usuarios.

Para eso será clave ver qué decisión toma YPF, que concentra el 55% del despacho de combustibles en el país.

Hoy, la suba del petróleo responde casi exclusivamente a la tensión geopolítica, ya que en términos de mercado la oferta global supera a la demanda.

El mundo produce alrededor de 105 millones de barriles diarios y cerca del 20% de ese volumen -unos 21 millones de barriles por día- atraviesa el estrecho de Ormuz, en Medio Oriente, lo que genera la disparada del precio internacional. Por allí circulan los envíos de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait, Irán, Qatar y Bahréin.

En el ámbito local, desde el sector de los combustibles anticipan una suba del precio de la nafta si el barril del crudo se mantiene en niveles altos. Esto tendría efectos en los surtidores, con impacto en los costos logísticos y en los precios de los productos y servicios, presionando aún más sobre la inflación.

Como los combustibles en la Argentina toman de referencia la cotización internacional del Brent, una suba sostenida del crudo haría que las petroleras apliquen aumentos.

Al respecto, el presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, sostuvo que los valores en surtidor bajarán cuando caiga el Brent y subirán cuando ocurra lo contrario.

Por su parte, el ministro Luis Caputo se refirió a los efectos de la guerra en Medio Oriente como “un shock externo fuerte, difícil saber cuánto puede durar”, pero aseguró que “está afectando la apertura de los mercados” y que “tendrá consecuencias”.

UNA OPORTUNIDAD PARA VACA MUERTA

Como se dijo, la contracara de la suba en las estaciones de servicio es la ventaja para el país en el terreno exportador exportaciones. La Argentina vende al exterior 35% del petróleo que produce, mientras que el 65% restante se destina al mercado interno.

Por un lado, la suba internacional del petróleo y el gas en un contexto de precios más altos significaría una mayor entrada de dólares por los despachos, mientras que la demanda de proveedores alternativos por el menor suministro previsto con el cierre del estrecho de Ormuz implicaría más actividad para yacimientos como el de Vaca Muerta.

