“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial

El drama vial en la Región provocó 12 muertes en 2026 / EL DIA

El drama de la inseguridad vial, que en nuestra región ya provocó 12 muertes en lo que va de 2026, será objeto de análisis en “El Tok Policial”, el nuevo canal informativo de eldia.com.

Se trata de un nuevo formato para contar las noticias de una manera más clara, dinámica y visual.

A partir de ahora, las notas incluirán imágenes destacadas, placas informativas, el aporte de periodistas del rubro y datos estadísticos, que permitirán comprender cada hecho en contexto y con mayor profundidad.

Este rediseño busca no solo informar, sino también aportar análisis, cifras clave y recursos visuales que ayuden a dimensionar cada tema.

Con esta actualización, eldia.com busca que cada noticia no solo informe, sino que también ayude a interpretar los datos y dimensionar el impacto real de los temas que marcan la agenda.

Más contexto, más herramientas y una nueva manera de presentar la información en nuestra web. Desde hoy con “El Tok Policial”.

Respecto del drama del tránsito, este comienzo de año, se sabe, trajo aparejado números preocupantes, ya que es el de mayor cantidad de muertes, para esta altura del año, de las últimas temporadas, excepto 2023.

Con un antecedente tan cercano de las 80 víctimas fatales con que cerró el 2025, el hecho de acumular tantos decesos a la fecha encendió nuevamente todas las alarmas.

Especialistas en la materia aseguran que “es imperioso lograr el cambio cultural vial con educación vial, con respeto a las señales de tránsito, las leyes y teniendo en cuenta que una imprudencia no solo puede costar la vida propia, sino también la de terceros”.