“El Tok Policial” pone la lupa en el drama vial

Algún día iba a pasar: Estudiantes perdió 1 a 0 con un Vélez muy serio y dejó el largo invicto
Kicillof en la apertura de sesiones legislativas: uno por uno, los anuncios para la Provincia
Una mujer fue hospitalizada por varias fracturas luego de ser embestida por un micro en pleno Centro
Escala la guerra con Irán: EE UU e Israel ejercen más presión
Kicillof, en clave federal, abrió la Asamblea Legislativa y convocó a construir una alternativa a Milei
Tragedia en Berisso: una jubilada perdió la vida tras un incendio en su vivienda
Nuevo escándalo en Medicina: 70 estudiantes fueron a rendir una materia clave y no les tomaron el examen
Un joven motociclista en grave estado tras colisionar con un camión en La Plata
¿Qué pasaba en La Plata, Argentina y el mundo en 1884, mientras se fundaba el diario El Día?
Sin Gallardo, River empató en uno con Independiente Rivadavia en Mendoza
Instituciones de La Plata saludaron a EL DIA en su 142º aniversario
Aumentaron las multas de tránsito y las más graves se fueron a casi $2 millones: los nuevos valores
Se dispara el precio del petróleo y no se descarta que supere los 100 dólares tras el conflicto en Oriente Medio
Ofrecimiento de personal y empresas para reparación de viviendas y service del hogar
Los números de la suerte del martes 3 de marzo de 2026, según el signo del zodíaco
Un ex delantero de Gimnasia, a un paso de irse a un grande de Brasil
La vida en la Región de destacadas personalidades, el suple por los 142 años de EL DIA
La Facultad de Odontología eligió por unanimidad a Ezequiel Escudero Giachella como nuevo decano
Chileno con frondoso prontuario cayó en La Plata por atropellar a una mujer al intentar huir de un robo
Caputo habló del dólar, las reservas y el FMI y pronosticó una baja en la inflación
VIDEO. Gallo se reencontró con su familia: el Gobierno admite que no intervino
Solange Abraham contó todo: reveló detalles sobre el affaire de su ex marido con su personal trainer
Castración y vacunación antirrábica gratuitas en La Plata: cuándo, dónde y cómo sacar turno
¿Te perdiste EL DIA del domingo? Leé las noticias que otros medios no exhiben
Las 10 reformas estructurales que Milei anticipó y que enviará para debatir en el Congreso
Gustavo Marangoni, con EL DIA: “El mercado interno sigue muy castigado”
Ataron con pijamas a una familia en otro terrible asalto en La Plata
Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Gimnasia vs Tigre
El drama de la inseguridad vial, que en nuestra región ya provocó 12 muertes en lo que va de 2026, será objeto de análisis en “El Tok Policial”, el nuevo canal informativo de eldia.com.
Se trata de un nuevo formato para contar las noticias de una manera más clara, dinámica y visual.
A partir de ahora, las notas incluirán imágenes destacadas, placas informativas, el aporte de periodistas del rubro y datos estadísticos, que permitirán comprender cada hecho en contexto y con mayor profundidad.
Este rediseño busca no solo informar, sino también aportar análisis, cifras clave y recursos visuales que ayuden a dimensionar cada tema.
Con esta actualización, eldia.com busca que cada noticia no solo informe, sino que también ayude a interpretar los datos y dimensionar el impacto real de los temas que marcan la agenda.
Más contexto, más herramientas y una nueva manera de presentar la información en nuestra web. Desde hoy con “El Tok Policial”.
Balearon en las piernas a un hombre de 31 años
Otro golpe de oportunidad, con una víctima que estaba de vacaciones
Respecto del drama del tránsito, este comienzo de año, se sabe, trajo aparejado números preocupantes, ya que es el de mayor cantidad de muertes, para esta altura del año, de las últimas temporadas, excepto 2023.
Con un antecedente tan cercano de las 80 víctimas fatales con que cerró el 2025, el hecho de acumular tantos decesos a la fecha encendió nuevamente todas las alarmas.
Especialistas en la materia aseguran que “es imperioso lograr el cambio cultural vial con educación vial, con respeto a las señales de tránsito, las leyes y teniendo en cuenta que una imprudencia no solo puede costar la vida propia, sino también la de terceros”.
POR MES*
